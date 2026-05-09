El crucero Hondius llegará entre las 5.00 y 6.00 del domingo a Tenerife

Ginebra, 9 abr (EFE).- El crucero MV Hondius llegará a la costa de Tenerife entre las 05.00 y 06.00 horas de este domingo con cerca de 150 personas -entre pasajeros y tripulación- que, en cuanto lleguen a tierra, serán examinados para verificar la presencia o no de síntomas de hantavirus, dijo este sábado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove.

El barco "debe estar llegando entre las 5.00 y las 6.00 mañana, por la mañana, todo esto a confirmar, pero de todos modos temprano", explicó a través de una conversación en vivo desde Ginebra trasmitida por la OMS. EFE

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