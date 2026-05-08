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Robles ensalza el "enorme valor" del contingente español desplegado en Líbano para ayudar a la estabilidad de la zona

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ensalzado el papel del contingente miliar español desplegado en Líbano en el marco de la misión internacional de Naciones Unidas, al destacar "el enorme valor y compromiso" demostrados durante su despliegue.

Así lo ha trasladado tras mantener este viernes una videoconferencia con el mando del contingente español, con motivo de la próxima finalización de su misión y su regreso a España previsto para este mes.

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Durante la conexión, la ministra ha querido trasladar su "reconocimiento y agradecimiento" a sus integrantes. Robles ha subrayado la importante labor desempeñada por las Fuerzas Armadas españolas en favor de la estabilidad y la seguridad en la región, así como el "prestigio" que la actuación de los militares españoles aporta a España en el ámbito internacional.

Por su parte, el jefe del contingente, el general de brigada Antonio Bernal, ha trasladado a la ministra un balance positivo del despliegue y ha destacado el alto nivel de preparación y coordinación de las unidades españolas durante el desarrollo de las operaciones.

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Según ha informado el Ministerio en un comunicado, la Brigada 'Guadarrama'XII es la unidad base del contingente, integrado por unos 650 militares, y finaliza su séptimo despliegue en Líbano en algo más de quince años. La nueva BRILIB será la XLV y ha sido generada por el Mando de Tropas de Montaña, con regimientos de Pamplona y Jaca.

CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN PESE A LA GRAVE SITUACIÓN DE LA ZONA

El contingente español lidera el Sector Este de UNIFIL, donde despliegan cuatro batallones de diferentes países: España, India, Nepal e Indonesia. Varios militares indonesios fallecieron recientemente a consecuencia de los ataques derivados del deterioro de la situación entre Israel y la milicia propalestina de Hezbolá.

A pesar de la gravedad de la situación en la zona, objeto de continuos ataques e incursiones del Ejército israelí, los cascos azules siguen cumpliendo su tarea y realizando patrullas en la 'blue line' fronteriza entre Israel y el sur de Líbano.

Sus patrullas trabajan en estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas de Líbano (LAF) para cumplir la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es mantener el área al sur del rio Litani bajo el control y vigilancia del ejército libanés y los cascos azules de la ONU.

La misión UNIFIL, de la que forman parte 11.000 efectivos, constituye un referente bajo la bandera común de Naciones Unidas. La participación de España comenzó en septiembre de 2006.

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