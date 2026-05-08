Rebajan de 27 a 24 años la pena por asesinar a su madre, hallada en una arqueta de Málaga

Málaga, 8 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de 27 a 23 años y 11 meses de prisión la pena del joven acusado de asesinato, profanación de cadáveres y robo con violencia a su madre, cuyo cadáver fue encontrado el 12 de julio de 2022 en el interior de una arqueta de Málaga con signos de violencia.

La sentencia había sido recurrida por la defensa del procesado al considerar que se debían estimar las eximentes incompletas de alteración mental y confesión tardía que los miembros del jurado no la apreciaron tras la celebración del juicio popular en noviembre del pasado año.

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En la sentencia de primera instancia de la Audiencia Provincial de Málaga se condenó al acusado a 27 años y un mes de prisión con el agravante de parentesco, pero tras el recurso la Sala ha considerado que se le debe rebajar la pena al estimar parcialmente el atenuante de confesión y alteración mental, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

En los hechos probados se indica que el hijo de la víctima, que en el momento de los hechos tenía 22 años, se puso de acuerdo el 25 de mayo de 2022 con un menor para entrar por la fuerza en la vivienda de la mujer con intención de obtener un enriquecimiento y para lograrlo la agredieron y mataron.

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Acordaron meter el cuerpo en un congelador, donde permaneció al menos dos días y, posteriormente lo trasladaron a un trastero de la casa y lo metieron en un baúl, hasta que, uno o dos días después y tras buscar un sitio donde deshacerse del cuerpo, lo trasladaron presuntamente en un carro de supermercado para tirarlo en una arqueta.

Por este crimen ya fue juzgado y condenado un menor de 17 años -ajeno a la familia- que reconoció los hechos, tras lo cual se acordó su internamiento cerrado durante ocho años y otros tantos de libertad vigilada.

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En la nueva sentencia los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía indican que la confesión tardía del acusado sobre la participación de otro autor y el total desarrollo de la acción, "fue relevante y útil para el desarrollo de la investigación y el íntegro esclarecimiento de los hechos".

Además consideran que cuando cometió los hechos presentaba una alteración o incapacidad psíquica consecuencia de una discapacidad psíquica, trastorno de personalidad y discapacidad intelectual con edad mental muy inferior a su edad cronológica, que no le impedía comprender que su conducta era ilícita, pero si afectaba a su capacidad volutiva, reduciéndola levemente.

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Un robo con violencia para conseguir dinero

Se declara probado que accedieron a la vivienda violentando la cerradura de la puerta principal y que para lograr su propósito exigieron a la víctima el pin de la tarjeta de crédito, empleando fuerza física y además la ataron de pie y manos.

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Tanto el menor como el hijo tirando con fuerza de la cuerda con la que la habían amordazado y tenía alrededor de cuello y la mataron.

A continuación se apropiaron de los 900 euros que tenía en su bolso y acordaron meter el cuerpo en un congelador que había en su domicilio donde permaneció al menos dos días, para luego limpiar la casa.

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Posteriormente "con absoluta falta de respeto debido a los restos mortales" trasladaron su cuerpo al trastero de la casa y la metieron en un baúl, hasta que, uno o dos días después y tras buscar un sitio donde deshacerse del cuerpo, lo trasladaron presuntamente en un carro de supermercado para tirarlo en una arqueta. EFE