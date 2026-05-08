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Clavijo exige que no se desinfecte el barco en Canarias y siga hasta Países Bajos con la misma tripulación

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido hoy al Gobierno que el barco MV Hondius, donde se ha declarado una infección de hantavirus, no sea desinfectado en las costas canarias y que siga hasta los Países Bajos con la misma tripulación.

Durante una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo canario ha reconocido que su conversación con la ministra de Sanidad, Mónica García, fue "tensa" y ha expuesto que había preguntado a ésta si el barco se iba a desinfectar en las costas canarias y cómo se iba a hacer.

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Según Clavijo, la ministra no le aclaró este punto en la reunión. No obstante, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que el crucero MV Hondius no se desinfecte en las costas canarias y no se saque la basura del mismo durante el fondeo que va a realizar frente al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

El presidente canario ha señalado que aún nadie le ha despejado si va a continuar la misma tripulación en el barco o va a llegar una nueva. Esta última opción supondría, según Fernando Clavijo, que habría que desinfectar el barco en las costas canarias y sacar la basura que se haya acumulado en él.

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Por ello, ha exigido al Gobierno que el crucero mantenga la misma tripulación, que partan hacia los Países Bajos en cuanto se haya evacuado al último pasajero del MV Hondius y que la desinfección se realice allí ya que es donde está la bandera del buque. "Queremos que esté el menor tiempo posible" frente a las costas canarias, ha precisado, no obstante admite que "nadie" le ha garantizado que no se vaya a desinfectar el barco en las costas de la región.

Otra de las dudas que tiene y que aún no le han resuelto es qué ocurre si algún país se desentiende de sus nacionales. Dicho esto ha pedido que les garanticen que el armador o Países Bajos se hagan cargo de la evacuación de los mismos.

CONVERSACIÓN TENSA

Lo que sí le explicó la ministra es cómo se va a hacer la evacuación, recogiendo a los pasajeros en el barco mediante embarcaciones más pequeñas, serán evacuados después al aeropuerto, a la misma escalerilla para evitar que tengan contacto con otros pasajeros.

Fernando Clavijo también ha desvelado que ayer les enviaron por primera vez los análisis que están haciendo en el barco sobre el estado de salud de los pacientes.

El presidente canario ha admitido que la primera conversación que tuvo con Mónica García, tras conocer que el barco iría a Canarias, "fue tensa" pero no ha querido revelar más detalles al ser preguntado si hubo gritos en la conversación: "Dejémoslo en tensión".

El encuentro con la ministra se produjo después de que Fernando Clavijo se quejara públicamente de que no fue informado del cambio de criterio el martes por la noche, cuando el Gobierno español admitió que el crucero con hantavirus llegara a las costas españoles, tras no haber sido evacuado en Cabo Verde, donde había recalado.

El presidente canario ha señalado que tras conocer este hecho por la prensa escribió a la ministra de Sanidad en dos ocasiones, a la una y media de la madrugada y a las seis y media sin recibir respuesta, motivo por el que contactó con el presidente del Gobierno.

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