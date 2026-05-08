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Burgos y Almería se cruzan El Plantio en una cita que podría ser decisiva pasa el ascenso

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Burgos/Almería, 8 may (EFE).- El Burgos, séptimo, y el Almería, segundo, se cruzan en el estadio de El Plantio en un choque que podría ser decisivo de cara al ascenso a Primera División.

El Almería llega a Burgos en un momento de exigencia con una trayectoria reciente de once victorias, un empate y tres derrotas en los últimos quince partidos. El rendimiento sostiene al equipo en la pelea y refuerza su consistencia en el tramo decisivo.

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En su estadio ha firmado 44 puntos y encadena ocho victorias consecutivas, consolidando un rendimiento muy sólido como local, una base competitiva que ha marcado su temporada y le permite llegar con confianza en el ascenso directo a las jornadas finales.

El equipo de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' necesita mantener continuidad en el juego, minimizar errores y reforzar su capacidad competitiva en escenarios de máxima exigencia, donde los detalles marcan diferencias.

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Rubi dispone de toda la plantilla para este encuentro, con opciones en defensa para Daijiro Chirino tras dos semanas sin participación y la alternativa de Luna en el lateral derecho.

En el centro de la zaga se mantiene la pareja formada por Rodrigo Ely y Federico Bonini, con Álex Muñoz en el costado izquierdo. En el centro del campo, la posible dupla Lopy-Dzodic aporta equilibrio físico y orden, mientras en ataque destacan Baptistao, Arribas, Embarba y Miguel de la Fuente como principales recursos ofensivos.

El Burgos CF afronta este domingo una nueva cita que podría decisiva en la lucha por el ascenso con su duelo con el Almería, para el que los burgaleses se encomiendan al apoyo de sus aficionados en el estadio El Plantío.

“Estamos ante otra final. Otra más”, ha resumido el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Burgos recuperará para este compromiso a Lizancos, ya plenamente recuperado, y a Mario González, que vuelve tras cumplir sanción y la principal duda pasa por Fermín, que ha arrastrado molestias durante la semana.

Enfrente estará el Almería, diseñado para pelear por el ascenso directo y que destaca especialmente por su capacidad ofensiva.

El encuentro también supondrá un contexto muy distinto al de la primera vuelta, en la que el Burgos sumó la victoria, porque ahora ambos equipos llegan inmersos de lleno en la pelea por sus objetivos y con una regularidad competitiva consolidada.

Tras el empate de la pasada jornada ante el Sanse, el técnico reclamó recuperar la identidad que ha llevado al Burgos a mantenerse en la pelea durante toda la temporada.

- Alineaciones probables.

- Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian, Atienza, Morante, David González, Íñigo Córdoba, Curro y Fer Niño.

- Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Lopy, Dzodic; Baptistao, Arribas, Embarba; y Miguel.

Árbitro: Por designar

Estadio: Municipal de El Plantío.

Hora: 16.15 h. EFE

1011865

vfr/orv/jmt/agr/fc

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EFE

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