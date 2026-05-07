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Tokio, Shanghái, Montreal y Orlando, sedes de los eventos clasificatorios Los Ángeles 2028

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Redacción deportes, 7 may (EFE).- Tokio (Japón), Shanghái (China), Montreal (Canadá) y Orlando (Estados Unidos) son las cuatro ciudades que servirán de sede para las series de clasificación olímpica para los Juegos de Los Ángeles 2028, entre mayo y junio de ese año.

El Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer las cuatro sedes para las llamadas Olympics Q-Seriers para seis deportes, baloncesto 3x3, ciclismo BMX Freestyle, escalada, patinaje en tabla, vóley playa y fútbol bandera, debutante en Los Ángeles 2028, tras la reunión de su Comité Ejecutivo mantenida en Lausana (Suiza).

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La novedad respecto a los Juegos de París de 2024, donde se estrenó este formato, es que aumentan de dos a cuatro el número de sedes, puesto que hace dos años se disputaron en Budapest y Shanghái, que repite.

Los eventos clasificatorios agrupan a los deportes urbanos en competiciones a modo de festivales, con el fin de conectar con las nuevas generaciones de aficionados, y en ellos se reparten los últimas plazas para clasificarse para los Juegos.

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“El objetivo es impulsar la visibilidad de los atletas y la conexión con los aficionados. Las Olympic Q-Series son muy emocionantes para los aficionados y para las ciudades anfitrionas. Serán eventos trepidantes, llenos de energía y acción, con atletas de talla mundial y un gran énfasis en los jóvenes”, señaló la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

Las dos primeros paradas serán en mayo, primero en Tokio, del 4 al 7, y a continuación en Shanghhái, del 11 al 14. Se completarán en junio en Montreal, del 1 al 4 , y en Orlando, del 8 al 11.

La Comisión Ejecutiva acordó también proponer en la 146 sesión que tendrá lugar el próximo mes de junio extender los mandatos de dos miembros del COI, el británico Sebastián COE, presidente de World Athletics, y de la canadiense Tricia Smith, presidenta del Comité Olímpico Canadiense.

En el caso de COE, cumplirá este año 70 años y se le propondrá prolongar su vínculo con el COI hasta que deje su cargo federativo en septiembre de 2027.

En el caso de Smith, alcanzará los 70 años en 2027 y seguirá ligada al COI como miembro hasta que deje el cargo en su comité olímpico nacional en 2028. EFE

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