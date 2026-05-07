Moreno avisa del problema de depender de un Vox "teledirigido por teléfono" desde Madrid

Sevilla, 7 may (EFE).- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha dicho este jueves que tener que depender del apoyo de Vox tras las próximas elecciones "traería graves problemas" porque es una formación "teledirigida a golpe de teléfono" desde la sede nacional por una persona "que no conoce" el territorio, los intereses y las preocupaciones de Andalucía.

Tras su intervención en el Foro Economía celebrado en Sevilla, Moreno ha insistido en que de momento no se plantea "nada" porque el PP está "en disposición de conseguir una mayoría suficiente. Y por tanto, no partimos desde la posición de otras fuerzas políticas de un objetivo muy alejado o muy difícil".

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Ha alertado de lo que supone depender de una fuerza política que "no decide aquí" sino que lo hace "un señor a 500 kilómetros, en una sede" de Madrid, y una persona que "no es andaluza, que no conoce la comarca del Valle de los Pedroches o la comarca de Antequera u otra comarca".

Su partido, ha recalcado, trabaja para revalidar la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo; "Para nosotros es un objetivo posible, y es más, es un objetivo por el que estamos trabajando para conseguir".

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Ha admitido que lograr esta mayoría "es difícil y compleja" porque hay "diputados en el aire" y ha admitido que, en caso de no conseguirlo, "estás limitado y no puedes planificar cuatro años" como ha pasado en Extremadura o Castilla y León porque no ha habido estabilidad "y por tanto, si no hay mayoría no sabemos si la legislatura será 2026-2030".

Sobre el término acuñado por Vox de la 'prioridad nacional', ha dicho que "es un eslogan un poquito hueco" y que este partido "cree que les funciona", y se ha preguntado: "¿qué tipo de propuestas electorales se están haciendo cuando ninguna de ellas se puede llevar a la práctica?".

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"Que ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren tener un eslogan para esta campaña, bueno, me parece muy bien, hay muchos eslóganes", ha señalado Moreno.

Según Moreno, durante el "sanchismo" no ha habido ninguna política de migración, de forma que "cuando no existe política de migración, pues lógicamente la consecuencia es el caos, la desorganización y los problemas sociales", tras lo que ha advertido de que Andalucía está "al límite" de absorción de cupos de menores. EFE

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