Espana agencias

Moreno avisa del problema de depender de un Vox "teledirigido por teléfono" desde Madrid

Guardar
Google icon

Sevilla, 7 may (EFE).- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha dicho este jueves que tener que depender del apoyo de Vox tras las próximas elecciones "traería graves problemas" porque es una formación "teledirigida a golpe de teléfono" desde la sede nacional por una persona "que no conoce" el territorio, los intereses y las preocupaciones de Andalucía.

Tras su intervención en el Foro Economía celebrado en Sevilla, Moreno ha insistido en que de momento no se plantea "nada" porque el PP está "en disposición de conseguir una mayoría suficiente. Y por tanto, no partimos desde la posición de otras fuerzas políticas de un objetivo muy alejado o muy difícil".

PUBLICIDAD

Ha alertado de lo que supone depender de una fuerza política que "no decide aquí" sino que lo hace "un señor a 500 kilómetros, en una sede" de Madrid, y una persona que "no es andaluza, que no conoce la comarca del Valle de los Pedroches o la comarca de Antequera u otra comarca".

Su partido, ha recalcado, trabaja para revalidar la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo; "Para nosotros es un objetivo posible, y es más, es un objetivo por el que estamos trabajando para conseguir".

PUBLICIDAD

Ha admitido que lograr esta mayoría "es difícil y compleja" porque hay "diputados en el aire" y ha admitido que, en caso de no conseguirlo, "estás limitado y no puedes planificar cuatro años" como ha pasado en Extremadura o Castilla y León porque no ha habido estabilidad "y por tanto, si no hay mayoría no sabemos si la legislatura será 2026-2030".

Sobre el término acuñado por Vox de la 'prioridad nacional', ha dicho que "es un eslogan un poquito hueco" y que este partido "cree que les funciona", y se ha preguntado: "¿qué tipo de propuestas electorales se están haciendo cuando ninguna de ellas se puede llevar a la práctica?".

"Que ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren tener un eslogan para esta campaña, bueno, me parece muy bien, hay muchos eslóganes", ha señalado Moreno.

Según Moreno, durante el "sanchismo" no ha habido ninguna política de migración, de forma que "cuando no existe política de migración, pues lógicamente la consecuencia es el caos, la desorganización y los problemas sociales", tras lo que ha advertido de que Andalucía está "al límite" de absorción de cupos de menores. EFE

(Foto)

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CC insiste en la falta de información y lamenta que Sánchez no saque tiempo para recibir a Clavijo

CC insiste en la falta de información y lamenta que Sánchez no saque tiempo para recibir a Clavijo

Sémper dice que la "revolución" del PP será gobernar para todos y llevar la "calma" a la política con gobierno monocolor

Sémper dice que la "revolución" del PP será gobernar para todos y llevar la "calma" a la política con gobierno monocolor

Albares convoca el embajador iraní para exigirle el respeto de los DDHH y la liberación de la Nobel Narges Mohammadi

Albares convoca el embajador iraní para exigirle el respeto de los DDHH y la liberación de la Nobel Narges Mohammadi

Belarra pide no hacer política y llama a "seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias"

Belarra pide no hacer política y llama a "seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias"

El Gobierno canario advierte que atender a más de una persona supone "graves dificultades"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

ECONOMÍA

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

Muere un trabajador cada cuatro días en Madrid y los accidentes mortales en la construcción se duplican en un año

Ya es oficial: el BOE publica la oferta de empleo público de 2026 y así se reparten las más de 27.000 plazas

El precio de la vivienda registra su mayor aumento desde 2006 con una subida del 15,4% en abril, según Tinsa

Hacer de tu casa un negocio: hasta 5.000 euros por alquilar tu piscina en un verano que se espera de calor extremo

DEPORTES

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”