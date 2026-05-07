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Las denuncias contra el club de rugby de Bizkaia por el impago de lotería suman ya 80

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Bilbao, 7 may (EFE).- La Ertzaintza ha registrado hasta este jueves 80 denuncias que se enmarcan dentro de las mismas diligencias de investigación por un posible delito de estafa por el impago de participaciones de la Lotería de Navidad premiadas, que fueron vendidas por parte del equipo de rugby de Igorre (Bizkaia).

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza ha ido acumulando denuncias de personas afectadas que no han cobrado aún las participaciones premiadas de la Lotería de Navidad y esta mañana ya alcanzaban 80 dentro del mismo atestado policial.

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El club que vendió esas papeletas ha pedido disculpas por el error en la venta y adelantó que iba a proponer "lo antes posible" una solución a los afectados.

El presidente de Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, Unai Zuluaga, reconoció este miércoles a EFE que "debido a un error al contabilizar" las papeletas de la Lotería que se habían vendido, a día de hoy, cuatro meses después del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, los propietarios de alrededor de 220 participaciones aún no han podido cobrar su premio.

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El pasado 22 de diciembre, el número 90.693, que había sido vendido en Igorre, resultó agraciado con el tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad y vecinos de la comarca celebraron que el equipo de rugby Arratiko Zekorrak fuera a repartir más de 14 millones de euros.

Ese club, fundado en 1990 y que compite en la segunda división de la Liga vasca, había adquirido un total de 285 décimos que suponían un premio total de 14,2 millones.

Cada una de las papeletas otorgaba a su poseedor 9.600 euros y fueron vendidas la mayor parte entre jugadores de la entidad, que el día del sorteo se acercaron a la administración para celebrarlo con champán.

Según ha relatado Zuluaga, a mediados del mes de febrero el club pidió a quienes tuvieran las papeletas premiadas que aportaran sus datos para proceder al pago y unas semanas más tarde se comenzó a abonar esos premios. "No nos dimos cuenta hasta este lunes por la tarde" de que aún quedaban más de 220 papeletas por abonar y ya no quedaba dinero.

"Pensamos inicialmente que algunas podían ser falsas pero comprobamos que no lo eran. Habíamos cometido un error muy importante porque había más papeletas que dinero" y por ello quedan por abonar alrededor de 2,3 millones de euros que el club no puede afrontar.

"Lógicamente hay muchas personas muy enfadadas" pero "confiamos en poder llamar una a una a todas las personas afectadas lo antes posible, si se puede esta tarde o mañana, para comunicarles una posible solución", que ha preferido no adelantar por respeto a los perjudicados.

A quienes han acudido ante la Ertzaintza para presentar una denuncia les ha dicho que "más allá de nuestra mala gestión no hay nada" porque el dinero que se cobró de la Lotería "ya se ha repartido entre los primeros que presentaron la documentación".

"No ha habido ningún engaño por nuestra parte, ni nadie del club se ha quedado con dinero", ha asegurado.

EFE

sf/jas/mcm

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