La ocasión del Arsenal, el posible alirón del PSG y la jornada en 5 focos

Madrid, 7 may (EFE).- Inglaterra aún no tiene campeón, con el Arsenal en cabeza, cinco puntos por encima del Manchester City, con un encuentro menos, mientras el Tottenham compite por la permanencia, el París Saint-Germain puede ser campeón en Francia ya en esta jornada y el Stuttgart y el Bayer Leverkusen se enfrentan en Alemania por la Liga de Campeones.

Sábado 9 de mayo. 18:30 CET/16:30 GMT. Manchester City-Brentford.

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El City, por la supervivencia

Después de haber repuesto en duda el título del Arsenal, el empate del pasado lunes contra el Everton (3-3) ha relegado al Manchester City a no depender de nuevo de sí mismo, esperar un tropiezo del líder y a ganarlo todo de aquí al final, cada una de las cuatro jornadas que le quedan, empezando este sábado por el Brentford, al que recibe en el estadio Etihad. Su oponente es séptimo y compite por Europa. El City está a cinco puntos del Arsenal con un partido menos. Aún tiene margen para competirlo… si gana este sábado.

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Sábado 9 de mayo. 15:30 CET/13:30 GMT. Stuttgart-Bayer Leverkusen.

‘Final’ de Champions

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Cuarto el Bayer Leverkusen y quinto el Stuttgart, ambos con 58 puntos, los mismos 66 goles a favor y una diferencia general de tres tantos para el equipo del Bay Arena, el choque de este sábado es una ‘final’ por la Liga de Campeones con tan solo dos jornadas por jugarse. El ganador se sentirá cada vez más cerca del objetivo, el perdedor mirará más a la Liga Europa, siempre con el permiso también del Hoffenheim, con los mismos 58 puntos. El Leipzig, tercero, va por delante, con 62.

Domingo 10 de mayo. 17:30 CET/15:30 GMT. West Ham-Arsenal.

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El título y la permanencia, en juego en Londres

El Arsenal, finalista de la Liga de Campeones y máximo favorito al título de la ‘Premier’, enfila sus últimos tres partidos ligueros camino del título, sin depender de nadie más que de sí mismo, con cinco puntos de renta sobre el City, al que le quedan cuatro encuentros, y enfrentado este domingo al West Ham. Su rival compite por la salvación, instalado en zona de descenso en la actualidad y necesitado de sumar para salir de ahí. El Tottenham, que marca ahora la permanencia, está tan solo un punto por encima del conjunto del este de Londres.

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Domingo 10 de mayo. 21:00 CET/19:00 GMT. París Saint Germain-Brest.

Penúltimo (o último) paso hacia el título

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Finalista ya de la Liga de Campeones, el París Saint-Germain aún debe confirmar su título de la liga francesa, con seis puntos de ventaja sobre el Lens a falta de nueve por jugarse. Su perseguidor disputa su duelo el viernes. Si empata o pierde y el equipo de Luis Enrique vence al Brest el domingo, el PSG se revalidará como campeón de esta competición. Si no, el miércoles tendrá otra oportunidad con su duelo directo contra el Lens.

Lunes 11 de mayo. 21:00 CET/19:00 GMT. Tottenham-Leeds.

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Prueba de fuego para el Tottenham.

Dos victorias seguidas han reanimado al Tottenham, fuera del descenso, pero tan solo con un punto de ventaja sobre la antepenúltima posición del West Ham. En casa, con su público, una victoria este lunes podría ser clave para su salvación a falta de tres jornadas. Su rival no tiene la permanencia segura aún, pero está encaminada. Un triunfo asegura la continuidad del Leeds en la ‘Premier League’ la próxima temporada. EFE

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