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Bolaños garantiza el seguimiento en tiempo real del crucero con brote de hantavirus

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Almería 7 may (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha garantizado este jueves que el Gobierno está realizando un "seguimiento muy pormenorizado" y "en tiempo real" de la situación del crucero afectado por un brote de hantavirus, y ha asegurado que "a esta hora no hay personas con síntomas en ese barco".

En declaraciones a los periodistas en la Escuela Agraria de Vícar (Almería), el ministro ha querido mandar un mensaje de "total tranquilidad y calma" a la ciudadanía frente a la crisis sanitaria a bordo de la embarcación.

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Bolaños ha remarcado que el Ejecutivo va a tomar "las medidas que sean necesarias" y ha recordado que existen "herramientas legales en la ley vigente para que el Gobierno pueda garantizar y proteger la salud pública de toda la ciudadanía", unas herramientas que -ha insistido- permiten "tomar decisiones para proteger la salud pública".

Preguntado sobre las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien afirmó que la cuarentena de los pasajeros del crucero sería voluntaria, Bolaños ha respondido: "Existen herramientas legales para proteger y garantizar la salud pública, estoy seguro de que la ministra Robles también quería decir eso".

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En cuanto a las quejas de la Comunidad de Madrid, que ha denunciado falta de información respecto al protocolo y la posible llegada de los catorce españoles evacuados, el titular de Presidencia ha ironizado sobre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que actualmente se encuentra de visita institucional en México: "Igual en México no tiene cobertura la presidenta Ayuso".

Frente a estas críticas, el ministro ha defendido que el Gobierno mantiene un contacto directo y una "información periódica constante" con las comunidades autónomas afectadas, especialmente con Canarias.

En este sentido, ha explicado que, además de la "multitud de conversaciones telefónicas" y mensajes cruzados, este mismo jueves está prevista una reunión presencial en la que participarán la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para coordinar el dispositivo.

Bolaños ha transmitido su comprensión por la preocupación de los pasajeros afectados por el brote manifestando que desde el Gobierno no tienen "ninguna duda de que todas las personas que están allí querrán estar protegidas, querrán estar cuidadas por ellos mismos, pero también por sus familias y por el resto de la ciudadanía". EFE

mma/bfv/aam

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