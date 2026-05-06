31-21. El Barça se sacude un arranque adverso y alcanza su octava Final a Cuatro seguida

Barcelona, 6 may (EFE).- El Barça certificó este miércoles su clasificación para la Final a Cuatro de Colonia (Alemania) tras imponerse al HBC Nantes por 31-21, un triunfo que, sumado a la victoria lograda en la ida (30-32), le permitió sellar su presencia en la Final a Cuatro por octava temporada consecutiva.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Carlos Ortega alcanza su decimocuarta semifinal en las últimas diecisiete ediciones de la Liga de Campeones, en un duelo de máxima exigencia física en el que supo rehacerse a un arranque adverso (6-8, min. 13).

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El equipo azulgrana encontró la reacción en la entrada de Dika Mem, los goles de Aleix Gómez (10 dianas) y la actuación de Emil Nielsen (16 paradas), claves para cambiar el signo del encuentro y asegurar su billete a la fase final que se disputará los días 13 y 14 de junio en el Lanxess Arena, donde buscará recuperar el cetro continental dos años después.

Defendía dos goles de renta el Barça, una ventaja exigua en el balonmano moderno, como quedó patente desde el primer instante. Apenas dos minutos necesitó un Nantes lanzado para igualar la eliminatoria. Apoyado en un inspirado Biosca y en la envergadura de Briet, que causaba estragos en ataque, el conjunto francés sostuvo el pulso del arranque (5-7, min. 10).

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El inicio en tromba de los visitantes pilló a contrapié al Barça, poco acostumbrado a ceder la iniciativa. Obligado a atacar en posicional ante el rápido repliegue galo, el conjunto azulgrana dependía de la conexión de un omnipresente Janc y de la potencia de Frade, aunque necesitaba más soluciones para desbordar a un Nantes que sumó a Tournat a la ecuación ofensiva (6-8, min. 13).

No podía esperar más Ortega, que agitó el banquillo dando entrada a Mem. Incluso lejos de su plenitud física, el capitán azulgrana volvió a ser el factor diferencial. El francés asumió galones en ataque y, junto a un Nielsen que fue creciendo con el paso de los minutos (8 paradas en la primera parte), el Barça encontró el aire para reaccionar.

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Un penalti transformado por Aleix Gómez permitió al conjunto azulgrana ponerse por primera vez por delante (11-10, min. 22), ante un Nantes que, sin Briet en pista perdía buena parte de su amenaza ofensiva. Con el cambio de guion, el Barça ató en corto a su rival y se soltó hasta el 15-12 al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto catalán mantuvo la inercia del encuentro, de nuevo impulsado por un Dika Mem que conectaba con un Palau Blaugrana entregado para descomponer a un Nantes sin respuestas ante el compacto entramado defensivo azulgrana, que ya no concedía espacios a Briet y neutralizaba por completo a Tournat (21-15, min.40).

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A la desesperada, y ya contra un marcador que no dejaba de abrirse, el técnico francés recurrió al ataque de siete. Un órdago sin efecto ante un Barça que jugaba a otra velocidad, sostenido además por un Nielsen soberbio, que empezó a proyectar definitivamente el billete hacia Colonia (26-17, min. 49).

La entrada de Pesic bajo palos logró contener la hemorragia, pero ni aun así el Nantes consiguió reengancharse a un partido que ya tenía dueño. En gran parte, por un Nielsen que secó a su rival a nueve goles en la segunda parte, se marchó ovacionado y convirtió los últimos minutos en un mero trámite que permitió a Ortega premiar a todos antes de que el 31-21 final hiciera realidad el billete a la decimocuarta semifinal.

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- Ficha técnica:

31 - Barça (15+16): Nielsen; Aleix Gómez (10, 4p), Janc (1), Frade (2), N’Guessan (3), Makuc (-) y Fernández (1), -siete inicial-, Hallgrímsson (p.s), Bazán (1), Carlsbogard (-), Mem (4), Djordje Cikusa (2), Sola (1), Fàbregas (2), Elderaa (1) y Barrufet (3).

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21 - HBC Nantes (12+9): Biosca; Briet (5), Odriozola (2), Rivera (4, 2p), Yoshida (-), Abdi (1), Minne (2), -siete inicial-, Pesic (p.s), Lagarde (-), Tarrafeta (1), Nyateu (-), Avelange Demouge (-), Ovnicek (-), Tournat (3), Bos (1) y Leopold (2).

Árbitros: Bojan Lah (SLO) y David Sok (SLO). Mostraron tarjeta amarilla a Dika Mem (min.22) por parte del Barça y a Kauldi Odriozola (min.1) por parte del HBC Nantes. Excluyeron dos minutos a Ian Barrufet (min.37) y a Blaz Janc (min.49) por parte del Barça y a Shuichi Yoshida (min.26) por parte del HBC Nantes.

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Parciales cada cinco minutos: 2-3, 5-7, 6-8, 10-10, 12-11, 15-12 (descanso); 16-13, 20-15, 24-16, 26-17, 28-19 y 31-21 (final).

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Palau Blaugrana ante 3.645 espectadores. El FC Barcelona hizo entrega de un obsequio a Valero Rivera Jr. en reconocimiento a su trayectoria. EFE

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avm/apa