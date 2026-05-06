31-21. El Barça elimina al Nantes y alcanza su octava Final a Cuatro seguida

Barcelona, 6 may (EFE).- El Barça certificó este miércoles su clasificación para la Final a Cuatro de Colonia (Alemania) tras imponerse al HBC Nantes por 31-21, un triunfo que, sumado a la victoria lograda en la ida (30-32), le permitió sellar su presencia en la fase final por octava temporada consecutiva.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Carlos Ortega alcanza su decimocuarta semifinal en las últimas diecisiete ediciones de la Liga de Campeones, en un duelo de máxima exigencia física en el que supo rehacerse a un arranque adverso (6-8, min. 13).

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El equipo azulgrana encontró la reacción en la entrada de Dika Mem, los goles de Aleix Gómez (11 dianas) y la actuación de Emil Nielsen (16 paradas), claves para cambiar el signo del encuentro y asegurar su billete a la fase final que se disputará los días 13 y 14 de junio en el Lanxess Arena, donde buscará recuperar el cetro continental dos años después. EFE

avm/ism

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