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5-0. El Barcelona golea y el Levante desciende

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Sant Joan Despí (Barcelona), 6 may (EFE).- El Barcelona selló este miércoles una cómoda victoria en el Estadi Johan Cruyff (5-0) ante el Levante, que, además de la goleada, sufrió el descenso a Segunda División.

El 5-0 sirvió de preludio para una fiesta del equipo catalán para celebrar ante su afición el título de Liga F que consiguió hace dos semanas.

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Una celebración a la que se sumaron el juvenil, el femenino B y el C antes de comenzar el partido y que animó al equipo de Pere Romeu, que arrancó el choque con mayoría de futbolistas de la ‘unidad B’ sobre el césped, a ofrecer un partido que en todo momento tuvo más que dominado.

Fue un cara a cara desigual entre las colistas de Liga F y las vigentes campeonas y recientemente clasificadas para la final de Liga de Campeones. El Barça propuso y se pasó todo el partido en campo de un rival que intentó defenderse y buscar transiciones sin lograr inquietar.

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El primer gol no tardó en llegar. En el minuto 15, una combinación de Kika con Fenger la rubricó Vicky con un maravilloso disparo cruzado.

En el minuto 34, el Barça encontró el espacio de nuevo, por el carril derecho, con otra asistencia de Kika que Pina controló con magia para definir al segundo palo y poner el segundo.

Protagonista, también, del tercero, la delantera catalana firmó un doblete para convertirse en la máxima goleadora azulgrana en la Liga F este curso en el minuto 51. Firmó su tanto número 19 tras 27 jornadas.

El 4-0 llegó en el minuto 66. Ante una defensa totalmente superada, Vicky bailó en su parcela para sacarse de la chistera un centro lateral al que Carla Julià, atenta, respondería con un gran remate de cabeza.

Y aún con un póker en el marcador y una futbolista menos –Aïcha se marchó lesionada en el minuto 77 con todos los cambios resueltos-, el equipo barcelonista marcó un quinto gol que firmó Shcertenleib al más puro estilo de la suiza: un disparo desde fuera del área.

- Ficha técnica:

5 - Barcelona: Coll; Aïcha, Torrejón, Adriana Ranera, Carla Julià; Schertenleib, Serrajordi (Bonmatí, min. 46), Kika Nazareth (Putellas, min. 72); Vicky López (Ewa Pajor, min. 72), Fenger (Salma, min. 46), Pina (Brugts, min. 72).

0 – Levante UD: Álvarez; Guilly, Eva Alonso (Gabaldón, min. 52), Tere Mérida, Velasco (Luque, min. 80); María Alharilla (Paulina Ali, min. 52), Dolores Silva, Soliveres, Carrasco; Ari Arias (Inés Rizo, min. 63), Gonzi (Marín, min. 52).

Goles: 1-0: Vicky (min.15); 2-0: Pina (min.34); 3-0: Pina (min.51); 4-0: Carla Julià (min.66); 5-0: Schertenleib (min.86).

Árbitra: Raquel Suárez González. Amonestó a Raiderlin Carrasco (min.39), del Levante.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de Liga F disputado en el Estadio Johan Cruyyf ante 2.966 espectadores. EFE

jgc/ism

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EFE

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