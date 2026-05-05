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Pradales ensalza a Garaikoetxea como arquitecto del autogobierno y "artífice del renacer de la identidad vasca"

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El Lehendakari, Imanol Pradales, ha ensalzado la figura del ex presidente del Gobierno Vasco, Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, como "arquitecto del autogobierno" y "artífice del renacer de la identidad y del bienestar vascos". También ha destacado que fue un lehendakari "pragmático", pero también "soñador" que imaginó "una Euskadi libre", y "un demócrata que lideró Euskadi" tras el franquismo que "combatió", y mostró su "rechazo frontal al terrorismo de ETA".

En una comparecencia pública en el Palacio de Ajuria Enea, acompañado de todos los consejeros del Gobierno Vasco, Pradales ha dado lectura a una declaración institucional, después de guardar todos ellos, en pie, un minuto de silencio.

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El jefe del Ejecutivo vasco ha destacado que este pasado lunes falleció, a los 87 años, el exlehendakari Carlos Garaikoetxea Urriza, y en nombre de todos, el Gobierno Vasco, traslada a su familia y personas más cercanas sus "más sinceras condolencias".

"Reciban todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan complicados. El Gobierno Vasco os acompaña en el sentimiento. Quiero extender este afecto a todas las personas que formaron parte de su vida: amigas y amigos, a compañeras y compañeros de trabajo, trayectoria política e institucional. Euskadi perdió ayer mucho más que un gran Lehendakari, perdió un referente, un navarro, un euskaldun, un abertzale, un demócrata y firme defensor de la dignidad y la vida de las personas, los derechos humanos y la justicia social", ha destacado.

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Imanol Pradales ha subrayado que los vascos también han perdido al "arquitecto del Autogobierno, a la persona que lideró el diseñó y ejecutó sus planos, construyendo los pilares de la Euskadi del futuro, gracias al Estatuto de Gernika que le tocó negociar y lograr, la Euskadi moderna de hoy de la que todas y todos disfrutamos y nos orgullecemos".

"Euskadi perdió ayer a uno de los grandes artífices del renacer de la identidad y del bienestar vasco, a la persona que representó con la máxima altura la continuidad histórica y la legitimidad política de un Gobierno que sostuvieron en el exilio los Lehendakaris Agirre y Leizaola. Ayer perdimos al líder que dio un paso adelante para tomar las riendas de una Euskadi en ruinas; un país sin esperanza, con una economía sumida en una grave crisis, una industria decadente, elevadísimas tasas de paro y toda una arquitectura institucional por levantar", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado que "en momentos de enormes dificultades no tuvo dudas, con sacrificio e ilusión y, acompañado de un gran equipo, se puso manos a la obra". "Dio la cara por este país, también cuando el cielo cayó sobre Bilbao y Euskadi en las inundaciones de 1983", ha rememorado.

Tras señalar que juró su cargo bajo el árbol de Gernika y fue Lehendakari de Euskadi entre el 9 de abril de 1980 y el 25 de enero de 1985, ha resaltado que "fue un demócrata que lideró Euskadi con orgullo durante momentos muy complicados, dejando detrás una dictadura que combatió, y mostrando su rechazo frontal al terrorismo de ETA y a cualquier manifestación de violencia".

"Porque ese no era el camino que defendía para la construcción de nuestra nación. El camino era la palabra, el diálogo, los principios éticos y la democracia. Garaikoetxea fue un Lehendakari pragmático. También soñador. Siempre imaginó una Euskadi libre, 'zazpiak bat', que diera cabida a todas y todos", ha subrayado.

LA RECUPERACIÓN DEL EUSKERA

Según ha defendido, "puso en el centro de la agenda política y social la recuperación del euskera, la mayor seña del país y patrimonio de la identidad y cultura singular" de Euskadi, "a fin de avanzar hacia un país bilingüe de manera firme y progresiva".

También ha recordado que Carlos Garaikoetxea pidió hace menos de un año en el Palacio de Ajuria Enea que se construyera una Euskadi "juntos, con respeto a la pluralidad", para que sea "más próspera, más justa y mejor".

"Perdemos a una figura institucional y política de primer orden, a un líder del nacionalismo vasco. Su familia pierde mucho más que eso. Pierde a 'aita', pierde a un marido y compañero de vida. En nombre de toda la sociedad vasca a la que con tanto acierto guiaste: Eskerrik asko por haberle dado lo mejor de ti a tu Pueblo, el Pueblo Vasco, a aquello que querías y en lo que creías. Eskerrik asko por habernos mostrado el camino. Izan zinelako gara (Somos porque fuiste)", ha concluido.

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