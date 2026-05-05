María Galiana, Premio Talía de Honor 2026 de la Academia de Artes Escénicas

Madrid, 5 may (EFE).- La actriz María Galiana ha sido galardonada con el Premio Talía de Honor 2026 que otorga la Academia de las Artes Escénicas de España por su trayectoria y "compromiso; su arte que la convierten en una actriz única".

Así ha comunicado este martes la presidenta de la Academia, Magüi Mira, el Talía de Honor que se entregará en la gala anual prevista para el 18 de mayo en los Teatros del Canal de Madrid.

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Mira ha destacado "su compromiso en cada uno de los trabajos que aborda" y ha reseñado su valor para apoyar a esta "frágil y dura" profesión, "su arte que la convierte en una actriz única, respetada y admirada".

"A María Galiana le gusta la vida. María Galiana es talento puro. María Galiana es generosa, ha incidido Mira.

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Galiana (Sevilla, 1935), a sus casi 91 años, se encuentra representando en el Teatro Pavón de Madrid 'Yo solo quiero irme a Francia', "tiene esa facilidad especial que derrocha para conectar con las gentes de verdad", ha subrayado la presidenta de la Academia. EFE