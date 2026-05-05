La prestación por desempleo protege al 78,8 % de los parados, tasa máxima desde 2010

Madrid, 5 may (EFE).- Las prestaciones por desempleo protegen al 78,8 % de los parados, una tasa que ha aumentado dos puntos y medio desde el año pasado y que es la más elevada en un mes de marzo desde 2010.

Según los datos proporcionados este martes por el Ministerio de Trabajo, el número de beneficiarios alcanzó 1.777.568 personas el pasado mes de marzo, una cifra que ha disminuido en 62.000 personas en el último año.

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De ese total, la mayor parte eran perceptores de la prestación contributiva (861.831), seguidos por los del subsidio por desempleo (848.912) y los de los eventuales agrarios (66.009), mientras que la renta activa de inserción la cobraron 816 personas.

El gasto en prestaciones alcanzó los 2.141,6 millones de euros, una cifra que se ha incrementado un 2,7 %.

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El gasto media mensual por persona beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, fue de 1.608 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 293 euros (22,3 %).

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado en la rueda de prensa para comentar los datos de desempleo que "la cobertura frente al desempleo continua mejorando", lo que demuestra que se ha "recuperado la intensidad en la protección, incorporado a más personas y disminuido el número de parados".

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Pérez Rey ha destacado las reformas que en materia de protección por desempleo ha llevado a cabo el Gobierno, como las mejoras de la cuantía de la prestación contributiva, hasta superar los 1.000 euros mensuales de media, "tras los recortes que infligió el PP".

También ha resaltado la inclusión entre los beneficiarios de más colectivos, como es el caso de las empleadas del hogar o de los artistas, así como la reforma del subsidio, que mejoró sus condiciones y permitió compatibilizar su cobro con un trabajo. EFE

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