La pareja del español retenido en Israel llama a la movilización para lograr su liberación

Madrid, 5 may (EFE).- Sally Issa, compañera del activista hispano-palestino Saïf Abukeshek, retenido en Israel junto al brasileño Thiago Ávila, ha llamado este martes a la ciudadanía a movilizarse para lograr la liberación de ambos miembros de la Flotilla Global Sumud secuestrados por la armada israelí en aguas internacionales.

En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid junto a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau -quien declaraba este martes en la Audiencia Nacional tras denunciar al Estado de Israel ante la Fiscalía- Issa ha asegurado que tanto su compañero como Ávila han sido víctimas de "tortura" por parte del ejército israelí y que su detención en aguas internacionales fue "totalmente ilegal".

PUBLICIDAD

Una situación de ilegalidad que, ha dicho, también se da con su detención actual en Ashkelón (sur de Israel) y que al menos se prolongará por otro seis días, tras la decisión del Tribunal de Magistrados de esa ciudad conocida hoy.

Issa ha informado de que Abukeshek sigue en huelga de hambre desde el momento de su detención y ha llamado a una gran movilización para exigir su libertad y la de Ávila.

PUBLICIDAD

Asimismo ha denunciado que las autoridades israelíes no permiten al activista mantener contacto con su familia, sino que solo puede hablar con su abogado y con el cónsul de España en Tel Aviv.

Esta nueva flotilla de Global Sumud, que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria, fue detenida en las costas de Grecia con cerca de 175 activistas de diferentes nacionalidades, entre ellas una treintena de españoles. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)(vídeo)