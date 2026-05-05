La Liga F recibirá el 15 % de la recaudación de la quiniela desde la próxima temporada

Madrid, 5 may (EFE).- La Liga F recibirá el 15 % de los ingresos de la quiniela a partir de la temporada 2026-2027, tras la aprobación del Real Decreto que la reconoce como beneficiaria de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado, este martes en la reunión del Consejo de Ministros.

Según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, "con esta nueva vía de financiación, los clubes podrán disponer de mayores recursos para asegurar su viabilidad económica, mejorar sus estructuras y seguir elevando el nivel competitivo de una liga que ganará visibilidad en el objetivo de ser referente internacional".

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El Consejo Superior de Deportes (CSD) distribuirá al fútbol profesional español un 45,50 % de la recaudación del Impuesto sobre Actividades de Juego correspondiente a las apuestas (un 30,50 para la Liga masculina y un 15 % para la femenina); el 49,95 % será para las diputaciones provinciales, mediante las respectivas comunidades autónomas; y el 4,55 % para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con destino al fútbol no profesional, confirmó el Ministerio. EFE