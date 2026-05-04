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El Real Madrid busca cerrar por la vía rápida la eliminatoria ante el Hapoel

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Madrid, 4 may (EFE).- El Real Madrid viaja este lunes a Botevgrad (Bulgaria) con la intención de poner el 3-0 en la eliminatoria ante el Hapoel IBI Tel Aviv y conseguir el pase a la Final a Cuatro de la Euroliga, con la única y sensible baja de Walter Tavares.

Sergio Scariolo, entrenador blanco, afirmó en la víspera del encuentro que, para llevar a cabo ese objetivo, espera un "partido largo", por lo que sus jugadores deberán entenderlo, ya que, por el momento, no piensa más allá de mañana.

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"Estamos un poco más cerca del gran objetivo de la temporada, pero todavía tenemos trabajo contra un rival de mucho talento. Si estás precavido, y esperas un partido largo, y llegas al final en condiciones, puedes tener una oportunidad de ganar. No pensamos en lo que viene después", indicó este lunes en Valdebebas antes de viajar con el resto de la expedición.

Pese a llevar un 4-0 esta temporada a los israelíes -dos en liga regular y dos en 'playoff'-, el técnico remarcó que deberán "saber cómo reaccionar sobre la marcha" para conseguir una victoria que sería definitiva para acceder a la Final Four.

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Cuestionado por la gran química de dos jugadores predominantemente ofensivos como Lyles y Hezonja, el mejor del último partido de Liga Endesa ante el Murcia con 53 de valoración, Scariolo dijo que su compatibilidad en pista es posible gracias a su cambio de mentalidad y al gran trabajo de sus compañeros.

"Han entendido que tenían que cambiar su forma de jugar, tenían que ajustarla. Tenían que crecer en la parte defensiva y en la generación para los demás. Pasar de ser jugadores de uno contra uno a jugadores 360 grados. No olvidemos que tenemos también grandes jugadores como Deck, Okeke o Procida. Muchas veces echamos de menos lo que ellos también nos dan", señaló.

Después del gran esfuerzo de los blancos en la victoria tras prórroga ante el UCAM Murcia en Liga Endesa, con la que certificaron el liderato de manera matemática, indicó que los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, que descansaron, podrían estar más frescos que el resto.

"Es mejor tener cuatro o cinco días en tu casa, entrenando y descansando como nuestro rival, que tener un partido con prórroga. Pero el equipo se alimenta de esta manera. Es parte del ADN del club. Campazzo ha descansado porque tocaba; Deck porque en general le tenemos que cuidar más por múltiples razones. Creo que pueden tener un punto de frescura más que sus compañeros mañana", narró.

Ante la gran ausencia de Tavares, el conjunto 'merengue' deberá "comprometerse como equipo" y cerrar la zona sin el caboverdiano: "Muchas veces queríamos incitar a los demás para que justo cayeran en la trampa y cayesen en la boca del lobo. Ahora sin Edy tenemos que proteger un poco más nuestra pintura".

En ese trabajo, Scariolo ya puso en práctica varias defensas zonales en los dos partidos anteriores de ACB ante el Valencia Basket y el UCAM Murcia, en una planificación "a largo plazo".

"Queremos seguir tocando cosas, probando a ver los rivales cómo nos atacan para tenerla ahí, tenemos algo que no hemos enseñado todavía...Siempre trabajamos estas cosas porque nuestra visión es más a largo plazo", apostilló.

En cuanto al sustituto de Tavares en la convocatoria, el cual "seguramente lo está pasando peor que el equipo", nombró a Gabriele Procida como el principal candidato, aunque todo el equipo viajará a Bulgaria. EFE

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