Navarro y Parejo vuelven en el Villarreal ante un Levante renovado, con Álvarez y Romero

Vila-real (Castellón), 2 may (EFE).- El regreso a la alineación titular de Pau Navarro y Dani Parejo son las únicas novedades que presenta el Villarreal ante un Levante con cinco cambios con respecto a la pasada jornada y en el que vuelven al once, entre otros, Carlos Álvarez e Iván Romero.

El entrenador del Villarreal, Marcelino García, ha apostado por Arnau Tenas; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Pépé, Comesaña, Parejo, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.

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El técnico del Levante, Luis Castro, que tiene la baja de Dela en el centro de la defensa, ha formado su alineación con Ryan; Toljan, Matías Moreno, Maturro, Pampín; Carlos Álvarez, Arriaga, Olasagasti, Pablo Martínez; Carlos Espí e Iván Romero. EFE

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