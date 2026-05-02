Los nadadores rusos y bielorrusos seguirán como neutrales en los Europeos de París

Redacción deportes, 2 may (EFE).- Los deportistas rusos y bielorrusos seguirán compitiendo como neutrales en los Europeos de natación que se celebrarán en París del 31 de julio al 16 de agosto tras la decisión de la directiva de la European Aquatics de aplazar al 1 de septiembre su readmisión con sus símbolos nacionales.

World Aquatics acordó el pasado 13 de abril permitir a los deportistas y selecciones de Rusia y Bielorrusia volver a competir con sus uniformes, banderas e himno en las mismas condiciones que los de otras nacionalidades.

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Ante esta medida de la federación internacional, la Mesa Directiva de European Aquatics acordó la solicitud de aplazamiento en su aplicación en su reunión del pasado jueves, informa la entidad europea en su web.

Según esta directriz, los atletas y equipos rusos que cumplan con los criterios de elegibilidad vigentes seguirán compitiendo en las pruebas acuáticas europeas con la condición de atletas individuales neutrales (AIN, por sus siglas en inglés) hasta el 1 de septiembre, restricción que se impuso como respuesta a la invasión de Rusia de Ucrania.

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Al ser los campeonatos de Europa de París una prueba organizada por European Aquatics, en colaboración con la Federación Francesa de Natación, los deportistas rusos y bielorrusos se mantendrán como neutrales.

En los Mundiales que tendrán lugar en Pekín en diciembre volverán a hacerlo con sus símbolos nacionales. EFE

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