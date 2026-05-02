Íñigo Pérez sobre la sanción de Isi: "No creo que sea justa"

Madrid, 2 may (EFE).- Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, opinó este sábado que la sanción de siete partidos a su jugador Isi Palazón, expulsado frente a la Real Sociedad, "no es justa" y dijo que "no se puede obviar que el árbitro ha fallado".

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al jugador del Rayo Vallecano Isi Palazón con siete partidos por acumulación de tarjetas amarillas (un encuentro), por protestar (dos) y por insultar al árbitro (cuatro) durante el partido frente a la Real Sociedad.

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El acta redactada por el árbitro expuso que en el minuto 90 el jugador del Rayo fue expulsado por el siguiente motivo: "Por acceder al terreno de juego con el fin de protestar una de mis decisiones. Una vez expulsado, se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Eres un sinvergüenza'”. Además, añadió que acompañó dicha expresión con el gesto de señalarle "con el dedo índice".

El Rayo, disconforme con la expulsión, que se registró tras una jugada a los diez minutos del tiempo añadido de la segunda parte en la que Alex Remiro, el portero de la Real Sociedad, derribó dentro del área en una salida sin balón a Ilias Akhomach, jugador del Rayo, presentó un recurso.

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Tras estudiar las pruebas presentadas por el Rayo, que presentó alegaciones entregando pruebas videográficas de su jugador en la conversación con el árbitro José Luis Guzmán para intentar demostrar errores en la redacción del acta, el Comité de Apelación ha decidido desestimarlas y mantener los siete partidos de sanción, pese a que Fran Soto, presidente del Comité de Árbitros, reconoció que hubo "un error" del colegiado con el VAR.

"Sobre la sanción de Isi hay una evidencia clave. Tiene un expediente impecable. Para mí que reciba siete partidos de sanción me parece desmedido e injusto. Hay que decirlo alto y claro", dijo Pérez en conferencia de prensa.

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"No se puede obviar que el arbitro ha fallado. No creo que la sanción a Isi sea justa. La aceptamos y el club me consta que está haciendo todo lo posible para que se pueda reducir", concluyó. EFE