Guedes reaparece y se apunta al encuentro ante el Sevilla

San Sebastián, 2 may (EFE).- El portugués Gonçalo Guedes volvió a los entrenamientos de la Real Sociedad este sábado y podrá entrar en la convocatoria para la visita al Sevilla del lunes, en el partido que cerrará la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), tras superar las molestias en el tobillo.

El futbolista ha estado ausente en los últimos dos compromisos ligueros tras disputar la final de la Copa del Rey -que ganó su equipo al Atlético de Madrid-, infiltrado por una fractura de un dedo del pie además del esguince que sufrió ese mismo día en el penalti que le hizo el argentino Juan Musso.

PUBLICIDAD

Dos semanas le han bastado para volver a los entrenamientos y, si Matarazzo quiere, poder jugar ante el Sevilla.

La última aparición del atacante portugués fue hace exactamente dos semanas, el 18 de abril, cuando la Real tocó el cielo de Sevilla. Precisamente, Guedes podría reaparecer en la capital hispalense, pero esta vez en el Sánchez Pizjuán para un duelo que se prevé de mucho nerviosismo por todo lo que hay en juego por parte local.

PUBLICIDAD

El pasado 21 de abril, en la previa del partido ante el Getafe, Matarazzo habló de que el internacional portugués podría reaparecer ante el Rayo, encuentro para el que finalmente no pudo recuperarse.

Ha necesitado una semana más para dejar atrás las dolencias en el tobillo y afrontar el tramo final de la temporada con el aliciente del Mundial a la vuelta de la esquina.

PUBLICIDAD

En la sesión de este sábado, el técnico de Nueva Jersey no ha podido contar con los lesionados Zubeldia, Karrikaburu, Rupérez y Odriozola. El domingo será el último entrenamiento previo al viaje a la capital andaluza, por lo que habrá que esperar para conocer la convocatoria. EFE

asr/ab/cmm

PUBLICIDAD