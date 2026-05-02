Garmendia ve una "sobreactuación" del PNV tras el tuit del PSE y defiende que "es un aliado importante" para Sánchez

La delegada del Gobierno español en Euskadi, Marisol Garmendia, ve una "cierta sobreactuación" del PNV tras el 'meme' publicado en X por los socialistas vascos con la imagen del presidente del EBB, Aitor Esteban, tirándose a una piscina, y defiende que los jeltzales son "un aliado importante para el Gobierno de Pedro Sánchez".

Garmendia, en una entrevista al diario Deia recogida por Europa Press, cree que la polémica entre ambos partidos "no da más de sí" y que ambos, como socios de gobierno, "tienen que dirimir sus problemas de tú a tú, cara a cara, sin minusvalorar al PSE".

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Preguntada por las discrepancias respecto a la reforma de la Ley de Empleo Público, recuerda que "último consenso en relación a la ley de normalización del euskera en la administración solo tiene dos años". "Entonces el PNV acordó las bases con el PSE, ahora ha decidido dar un acelerón y, por motivos electorales, prefiere romper ese consenso con su socio de gobierno y hacerlo con EH Bildu. No creo que sea lo mejor para el país, la verdad", afirma.

Sobre los traspasos pendientes, Garmendia sostiene el "compromiso firme" del presidente del Gobierno para con el Estatuto de Gernika, pero opina que "con las pensiones no se juega". "Puede haber acuerdos que amplíen la gestión de determinados servicios pero debemos tener bien clara cuál es la línea que no podemos rebasar, y es que no se puede romper la caja única de la Seguridad Social", agrega.

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En ese sentido, advierte de que "los más de 500.000 pensionistas y jubilados vascos, que reciben las pensiones y las jubilaciones más altas de todo el Estado, lo hacen dentro del sistema único".