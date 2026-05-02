El Vila-sana, líder indiscutible de la primera fase; Fraga, Telecable y Palau a 'play-off'

Barcelona, 2 may (EFE).- El Vila-sana Coop d'Ivars cerró este sábado la primera fase de la OK Liga Iberdrola con un triunfo ante el Club Patín Las Rozas (0-3) para certificar un liderato indiscutible.

El conjunto ilerdense concluye las 24 jornadas del campeonato con un balance sobresaliente de 22 victorias y solo 2 derrotas. Unos números que se sostienen, en gran parte, en su enorme capacidad ofensiva, liderada por Aina Florenza, máxima goleadora de la primera fase con 47 tantos, y Elsa Salvanyà, autora de 25.

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Con estos registros, el Vila-sana se erige como el principal candidato a conquistar el título liguero, que sería el primero de su historia, y tomar el relevo del Telecable, vigente campeón, en un 'play-off' que arrancará el próximo 23 de mayo. En la primera ronda se medirá al Generali Palau, cuarto clasificado.

El Esneca Fraga finalizó en segunda posición tras completar también una notable primera fase. El conjunto aragonés sumó 59 puntos y cerró el curso con una contundente goleada ante el Bembibre Hockey Club (1-8). En semifinales, al mejor de tres partidos, se enfrentará al Telecable, que terminó tercero.

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Estos cuatro equipos serán, además, los representantes en la próxima Liga de Campeones.

Vila-sana, Fraga y Telecable disputarán la Final a Cuatro de esta edición la próxima semana en Coimbra (Portugal).

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En la zona baja, descienden a la OK Plata el Hockey Club Coruña, que no logró puntuar en toda la fase, y el ENE Oposiciones CP Mieres, que sólo sumó un punto.

A ellos se une el Club Patín Las Rozas, que llegó a la última jornada con opciones de permanencia. Necesitaba ganar y esperar un tropiezo del Lleidanet HC Alpicat, que cayó ante el Bigues i Riells (3-1), pero el conjunto madrileño no pudo hacer los deberes y confirmó su descenso tras perder ante el líder. EFE

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