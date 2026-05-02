El Surne Bilbao estrena su título de campeón europeo ante un Granada al alza

Bilbao, 2 may (EFE).- El Surne Bilbao estrena su condición de bicampeón continental, que rubricó de manera brillante el miércoles ganando al PAOK griego en un abarrotado Miribilla, recibiendo el domingo (12.30 horas) a un Coviran Granada al alza que trata de apurar sus opciones de permanencia en la Liga Endesa.

La cita llega marcada inevitablemente por la mágica noche vivida en el Bilbao Arena, culminada con el segundo título de la Copa FIBA Europa y una larga celebración que se extendió hasta el jueves con las recepciones institucionales y los miles de aficionados que salieron a la calle para homenajear a los 'hombres de negro'.

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Entre el lógico desgaste físico y el impulso de la euforia por el éxito conseguido, los de Jaume Ponsarnau vuelven a la realidad liguera con la intención de seguir en la carrera por alcanzar las posiciones del 'playoff' que tienen a una victoria, después de haber perdido el paso con las derrotas frente al Barça y el Manresa.

El Surne, con un balance de 15-13, tiene casi garantizada la novena plaza, pero aún aspira a pelear por una de las tres últimas posiciones entre los ocho primeros, que ahora son para Joventut, Tenerife, ambos con 17-11, y Unicaja (16-12).

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Ponsarnau cuenta con toda la plantilla a su disposición y, respecto a la competición europea, recupera a Stefan Lazarevic, que fue el descarte por cupos en los dos partidos frente al PAOK.

Por su parte, el Coviran Granada llega a Miribilla colista, pero aún con vida y convencido de sus posibilidades de lograr la permanencia después de haber ganado cuatro de sus últimos siete partidos, liderado por el jugador más valorado de la Liga Endesa, el croata Luka Bozic.

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El interior balcánico, con valoraciones estratosféricas de entre 27 y 35 créditos en esa serie de siete encuentros, es el clavo ardiendo al que se agarra el equipo nazarí para ilusionarse con una meta que hace un par de meses parecía inalcanzable.

Pero para seguir soñando necesita lograr cuanto antes su primera victoria como visitante. Las 13 derrotas lejos de Granada han sido un lastre demasiado pesado para los de Arturo Ruiz, que llegan a Bilbao con dos exjugadores del Bilbao Basket en sus filas, Pere Tomás y Jonathan Rousselle.

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El Granada encara este partido con las bajas de Javan Johnson, desvinculado esta semana del club, y del lesionado Mehdy Ngouama. Además, el técnico andaluz tiene la duda de William Howard y recupera a Amar Alibegovic. EFE

ibn/jas/cmm

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