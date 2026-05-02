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El club propiedad de Suárez y Messi se estrena en la tercera categoría del fútbol uruguayo

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Montevideo, 2 may (EFE).- El Deportivo LSM -equipo que pertenece a Luis Suárez y Lionel Messi- se estrenará este domingo en la Primera Divisional C -tercera categoría del fútbol uruguayo-, a la que arribó tras haber sido campeón de la cuarta división en la temporada 2025.

Los dirigidos por Rafael Cánovas disputarán su primer encuentro ante Canadian y lo harán con un plantel encabezado por el goleador Rodrigo Pastorini al que se le sumaron varias figuras.

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Campeones uruguayos con Nacional junto a Suárez en 2022, los defensores Mario Risso y Christian Almeida defenderán esta temporada al equipo fundado el pasado año.

También el centrocampista ofensivo Rodrigo Amaral, dos veces campeón uruguayo con el Tricolor, ganador del Sudamericano sub-20 con la Celeste en 2017 y goleador de ese certamen, y exfutbolista del argentino Racing y los bolivianos The Strongest y Jorge Wilsterman.

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La Primera Divisional C de esta temporada contará con la participación de 29 equipos y el Torneo Inicial estará dividido en tres series, dos con diez clubes cada una y la restante con nueve.

Deportivo LSM estará en la Serie C, mientras que la A y la B contarán con algunos históricos del fútbol uruguayo.

En la primera de estas estará Rampla Juniors, campeón uruguayo en 1927 y equipo que a lo largo de su historia contó con destacados futbolistas como el argentino Ángel Amadeo Labruna.

También Bella Vista, ganador del Campeonato Uruguayo de Primera División en 1990 y club al que defendió José Nasazzi, ganador con Uruguay de los Juegos Olímpicos en 1924 y 1928, además de capitán que alzó la primera Copa del Mundo de la FIFA en 1930.

Mientras tanto, la Serie C contará con cinco equipos que jugaron en el círculo de privilegio: Villa Teresa, Huracán Buceo, Deportivo Colonia, Villa Española y Sud América.

Este último disputó en 1995 los octavos de final de la extinta Copa Conmebol y a lo largo de su historia contó con futbolistas como los campeones del mundo en 1950 Alcides Edgardo Ghiggia, Shubert Gambetta y Julio Pérez.

Ahora, todos los equipos buscarán desde este fin de semana sellar su boleto a la Segunda División de Uruguay.

Uno de ellos será Deportivo LSM, cuyo nacimiento fue anunciado el 27 de mayo del pasado año por los históricos goleadores de las selecciones de Uruguay y Argentina.

La noticia fue dada a conocer en un video en el que Suárez habló sobre la importancia del proyecto para su familia y luego informó de que el campeón del mundo con la Albiceleste también sería parte.

"Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM", dijo el exdelantero de Barcelona y Atlético de Madrid. EFE

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EFE

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