El Baxi Manresa recibe a un Valencia Basket que tiene la mente puesta en Atenas

Manresa (Barcelona), 2 may (EFE).- El Baxi Manresa recibirá este domingo (12:00h CET) a un Valencia Basket que tiene la mente puesta en Atenas y en su eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos.

Los catalanes, que la semana pasada cayeron en casa por 94-101 ante un Recoletas Salud Burgos que se encontraba en zona muy peligrosa en la tabla, volverán a jugar en el Nou Congost, esta vez ante un transatlántico que no empezó su andadura en el 'play-off' de Euroliga con el mejor pie.

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Pese a las buenas sensaciones mostradas en los dos primeros partidos en el Roig Arena, el Valencia Basket cayó en ambos de manera muy ajustada ante el Panathinaikos, por 67-68 y 105-107 respectivamente.

Para seguir vivos y forzar un quinto y definitivo partido, tendrán que ganar sus dos próximos partidos en el OAKA, siendo el primero el próximo miércoles (20.15 horas).

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Antes de todo esto, los de Pedro Martínez, que aún no son cabezas de serie en el 'play-off' de la Liga Endesa de manera matemática, tendrán que afrontar este duelo de Liga Endesa ante un Baxi Manresa que no tiene la permanencia garantizada.

Los del Bages, duodécimos en la clasificación con 11 triunfos y 17 derrotas, están cuatro victorias por encima de las posiciones de descenso, por lo que ganar al Valencia Basket casi les daría la salvación.

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Los valencianos son segundos, con 21 victorias y 7 derrotas, empatados con el tercer clasificado (aunque con mejor 'basket average', el UCAM Murcia, y dos triunfos por encima del cuarto y quinto clasificado, el Barça y el Kosner Baskonia, respectivamente.

Por tanto, los de Martínez tampoco tienen colchón para mantener una plaza que, de alcanzar las semifinales en la lucha por el título, le evitaría cruzarse con el Real Madrid en esa ronda.

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En cuanto al parte médico, en los locales serán baja el base Hugo Benítez y el escolta Eli Brooks, ambos con molestias musculares.

Martínez, leyenda también en el Nou Congost por sus éxitos en sus diferentes etapas en el Manresa, sólo tendrá la baja de Xabi López-Arostegui. El choque supondrá, además, el regreso de Papi Badio, que militó dos campañas en el club catalán.

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En el duelo disputado entre ambos en la primera vuelta en el Roig Arena, el Valencia Basket venció al Baxi Manresa por 103-76.

Diego Ocampo, técnico del Baxi Manresa, advirtió en la víspera del encuentro de la dificultad del encuentro. "Jugamos ante un equipo que ha jugado bien casi todos sus partidos. Nosotros tendremos que hacer bien las cosas básicas para poder competirles", avisó.

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Nate Reuvers, ala-pívot de los valencianos, también destacó la dureza de los partidos en el Nou Congost. "Es un sitio muy difícil para ganar, desde que llegué a España nunca lo he conseguido. Ellos no han jugado en toda la semana, así que estarán más que preparados para intentar ganarnos", zanjó. EFE

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