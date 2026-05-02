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Duelo de contrastes en La Cartuja entre Betis y Oviedo

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Sevilla/Oviedo, 2 may (EFE).- Betis y Oviedo dirimen este domingo en La Cartuja un duelo de contrastes e intereses contrapuestos en el que los del chileno Manuel Pellegrini persiguen apuntalar la quinta plaza y su objetivo europeo frente a un rival que apura sus exiguas, aunque aún existentes, opciones de permanencia en Primera.

Los verdiblancos llegan al partido en quinta posición separados por seis puntos de la sexta que ocupa el Getafe y lo hacen tras superar un prolongado bache con un empate en casa ante el Real Madrid y una victoria a domicilio ante el Girona que les permite afrontar el tramo final liguero con oxígeno y autoestima para aspirar.

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Frente a los de Guillermo Almada, colistas y a siete puntos de la permanencia, el Betis querrá consolidar una plaza ansiada que le podría dar, en función de los coeficientes entre las ligas europeas, el premio gordo de la Liga de Campeones, por lo que saldrá con todo y con la intensidad exigida por el objetivo.

Cuenta Pellegrini con las bajas por lesión de los defensas Marc Bartra y Ángel Ortiz, aunque su sistema de rotaciones de toda la temporada le hará poner un once reconocible que irá a por el partido sin confianzas y con la tensión competitiva que le permita alcanzar cuanto antes el objetivo.

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El partido será, además, uno más en el proceso de puesta a punto paulatina del capitán bético Isco Alarcón, quien disfrutará nuevamente de minutos junto a otros futbolistas llamados a jugar más en este tramo liguero como el colombiano Nelson Deossa, Sergi Altimira o Rodrigo Riquelme.

Los visitantes viajan a estrenarse en La Cartuja, donde nunca han jugado, en una situación límite.

Tras el empate ante el Villarreal y la dura derrota ante el Elche, ambos partidos en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo está en una situación clasificatoria crítica y con la necesidad de hacer un pleno de victorias en las cinco jornadas restantes para tener opciones reales de permanencia en Primera.

El técnico, Guillermo Almada, recupera a Luka Ilic y Álex Forés, que regresan a una convocatoria mes y medio y un mes después fuera por lesión, respectivamente, y vuelve a tener la baja de un Ovie Ejaria que junto a Leander Dendoncker son los únicos futbolistas de la primera plantilla que no viajan a Sevilla.

Para el encuentro en Sevilla se espera un Oviedo muy reconocible y previsiblemente varios de los jugadores que fueron novedad frente al Elche se quedarán fuera de forma que el técnico uruguayo recupere la pareja de centrales que forman Costas y Dani Calvo, con Thiago Fernández regresando al once en detrimento de Hassan.

Alineaciones probables:

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Natan, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Fornals, Lo Celso; Antony, Cucho Hernández y Abde.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Javi López; Sibo, Fonseca; Ilyas Chaira, Reina, Thiago Fernández; Fede Viñas.

Árbitro: por designar.

Estadio: La Cartuja.

Horario: 18.30. EFE

pfg/rm/cb/fc

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