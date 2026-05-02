Díaz carga contra "el dislate" de la Xunta de "culpabilizar" por bajas mientras mueren 45 trabajadores en 2025

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha cargado contra "el dislate" de la Xunta de centrarse en un plan de control de bajas para "culpabilizar" a médicos y empleados mientras en Galicia murieron 45 personas en sus puestos de trabajo en 2025, que "son muchísimas".

En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con cooperativas en A Coruña, Díaz ha vuelto a censurar esta propuesta de control de bajas que "no es competencia de la Xunta de Galicia". "Vamos a ver si la hace", apunta en relación con el anuncio realizado por el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda. "En el caso de que lo haga, vamos a interponer recursos de inconstitucionalidad", ha reiterado.

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Acusa a la Xunta de "culpabilizar a los facultativos y facultativas gallegas", a quienes da la "enhorabuena" porque gracias a ellos "funciona la sanidad pública gallega". También reprocha al Ejecutivo de Rueda "responsabilizar a los trabajadores y trabajadoras de sus enfermedades".

Así, advierte de que la siniestralidad "no es algo casual, es que esto puede ser evitado". "En materia de prevención de riesgos, tolerancia cero".

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QUE RUEDA "HAGA LO QUE TIENE QUE HACER"

Apunta que la siniestralidad gallega "tiene singularidades" por los riesgos laborales. "En primer lugar, porque tenemos un sector primario, tanto de mar como de agro, muy relevante", que "no tienen nada que ver con las que tenemos en el conjunto del Estado". También cree que las comarcas más industriales deben tener a la entrada "unas placas" que informen sobre los muertos ese año o los "días sin un accidente laboral" "Supongo que el presidente de la Xunta de Galicia conoce esto como lo conozco yo", expresa Díaz.

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También cree que las mujeres del mar y agro en Galicia "necesitan una mirada propia en materia de prevención de sus puestos de trabajo". "Por lo tanto, esto es lo que debe hacer la Xunta de Galicia", asevera.

Por todo ello, exige que "el presidente de la Xunta de Galicia haga lo que tiene que hacer", pues la siniestralidad "no es algo que no se pueda corregir".

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Dice que el titular de la Xunta está hablando "todo el tiempo" de absentismo, pero se debe atajar el "de verdad", "no de esto que se habla sin saber muy bien de que habla" el Gobierno gallego, y eso "es justamente prevenir las enfermedades".

"A mí lo que me gustaría, y además lo digo con todo cariño, que el presidente de la Xunta trabaje en esta dirección", apostilla Yolanda Díaz.

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NUEVA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La ministra remarca que "la siniestralidad española, gallega y europea es muy grave". Eso sí, expone que la siniestralidad en España se ha reducido "casi en la mitad", salvo las bajas por salud mental que se multiplicaron por 500, Llama a atajar las 735 muertes en puestos de trabajo en España el año pasado, dos al día.

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Para ello, considera que es "clave" actuar en prevención, con inversión y "todas las acciones" que se puedan hacer. "A mí si me pregunta, '¿esto qué hay que hacer?' Pues sí", asevera.

Valora la importancia de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que supone un "cambio completo". "Me gustaría es que las formaciones políticas de oposición entiendan que esta norma no va de debate partidario. Esta norma tiene que ver con la vida, con la salud de la población asalariada", resalta.

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ENCUENTRO DE COOPERATIVISMO

En lo tocante al encuentro con cooperativas en A Coruña, la vicepresidenta segunda resalta que "la economía social, con las distintas formulaciones que tienen, es clave en el crecimiento inclusivo y solidario que está teniendo España en el conjunto del mundo".

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Díaz pone en valor que "el 32% de las nuevas cooperativas que se crearon tienen nombre gallego". Resalta el peso de cofradías de pescadores, entidades agrarias de transformación y montes vecinales.

Y aplaude la variedad de cooperativas gallegas de innovación social, educativas y investigación social, además de vivienda, en donde dice que le gusta "especialmente" el régimen de cesión de uso.

Por su parte, la presidenta de la Unión de Cooperativas EspazoCoop, Ana Olveira, destaca que el cooperativismo gallego está ala "vanguardia del conjunto del Estado", pues "en los últimos años es la segunda comunidad autónoma que más cooperativas está creando".

En un acto en el que también ha estado el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, Olveira ha subrayado los más de 2.000 puestos de trabajo creados en coopeativas gallegas en los últimos tres años.

"Necesitamos unas fórmulas que nos ayuden a seguir evolucionando un modelo empresarial que sea sólido", por lo que Olveira pide "una fiscalidad adecuada" al regirse la actual norma por un texto de 1990.