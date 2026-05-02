Decenas de abonados del Rayo duermen en la calle para comprar una entrada para Estrasburgo

Madrid, 2 may (EFE).- Decenas de abonados del Rayo Vallecano han pasado la noche en la calle haciendo cola para adquirir una de las entradas que este sábado se pondrán a la venta para el partido de vuelta de semifinales de la Liga Conferencia que el equipo madrileño disputará el 7 de mayo frente al Estrasburgo en Francia.

El Rayo Vallecano no ha informado del número exacto de entradas de que dispone para ese encuentro, aunque los cálculos entre el aficionado rondan las 1.300, una cifra escasa para la enorme demanda que existe debido a la trascendencia y el componente histórico del partido.

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La expectación es tanta que algunos, en turnos de espera, incluso iniciaron la cola en las taquillas del estadio el mismo 30 de abril, día del partido de ida. Esa fila fue creciendo y la noche del viernes al sábado ya eran decenas de aficionados, con sillas para sentarse y cena y desayuno, los que aguardaron en la calle Payaso Fofó, en Vallecas.

Las entradas, con la presentación del abono del Rayo, pueden adquirirse, a precio único de 20 euros, el sábado de 11.00 a 20.00 horas y el domingo de 11.00 a 17.00.

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Para Estrasburgo se espera un desplazamiento masivo de aficionados del Rayo, similar al que hubo en los cuartos de final en Atenas con unos 1.300 hinchas en la capital griega.

El Rayo Vallecano parte con ventaja frente al Estrasburgo para el partido de vuelta tras ganar 1-0, con gol del brasileño Alemao, en la ida. EFE

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