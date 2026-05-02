Brugué, recuperado de una lesión de rodilla, vuelve a jugar tras casi cinco meses

Valencia, 2 may (EFE).- El delantero del Levante Roger Brugué jugó este sábado en La Cerámica ante el Villarreal (5-1) sus primeros minutos en casi cinco meses tras recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda.

El atacante catalán fue operado el pasado 14 de enero de una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda tras haberse lesionado un mes antes, en el partido del Levante en Pamplona ante Osasuna.

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Tras un primer tratamiento conservador, Brugué tuvo que ser operado y en total ha estado casi cinco meses sin poder participar con su equipo.

Al acabar el encuentro ante el Villarreal y jugar sus primeros minutos desde diciembre de 2025, Brugué explicó que llega al tramo final “para sumar” y “no para estar” y se mostró convencido de que pueden lograr la permanencia en Primera División.

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“Llego bien, se me dan bien las partes finales. Confianza ciega en este equipo, quedan cuatro partidos para el final. Mejor que sean todos los errores en un partido que repartidos. No le podemos dar más vueltas porque no podemos permitir que nos afecte”, dijo a los medios en La Cerámica.

Hasta su lesión, Brugué había participado en quince encuentros de LaLiga EA Sports, con una asistencia, aunque no fue capaz de marcar.

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EFE

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