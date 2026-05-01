Yolanda Díaz asegura que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga alquileres

Málaga, 1 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga los alquileres "en defensa de la gente trabajadora" y de "miles de personas humildes" después de que "las tres derechas lo tiraran" en la Cámara Baja.

Díaz, que participa este viernes en Málaga en la manifestación central del Primero de Mayo, focalizada en la reivindicación de mejores salarios y una vivienda digna, ha lanzado un mensaje "alto y claro" para defender a quienes "levantan España con sus manos".

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Ha rechazado la "resignación" y ha pedido que la gente salga a movilizarse porque "los derechos se ganan en las calles también", y ha enviado "un mensaje de optimismo" porque el Gobierno va a "seguir trabajando para defender a la clase trabajadora" y, en materia de alquileres, lo van a "volver a hacer".

Ha puesto como ejemplo Málaga, ya que ha cifrado en 3.720 euros lo que cuesta el metro cuadrado de vivienda, "una cifra récord" con la que "se están forrando los fondos buitres", quienes "tienen en sus manos las propiedades de la gente trabajadora que necesita un alquiler para vivir".

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En materia de salarios, ha hecho un llamamiento a la patronal para que en la negociación colectiva "reparta los beneficios y suba los salarios" en España, ya que ha recordado que el país tiene un diferencial negativo del 25 por ciento respecto a Europa.

"Queremos mejores y más salarios", ha manifestado Díaz, quien ha recordado que si "la patronal habla de negociación colectiva, pues que la negociación colectiva suba los salarios en nuestro país".

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Ha añadido que el Gobierno trabajará para que el Estatuto del Becario de las prácticas no profesionales, que ya está en el Congreso, "salga adelante", como también con la Ley de prevención de riesgos laborales, aspecto en el que ha cuestionado "qué va a hacer la oposición, ¿Va a votar en contra?".

La vicepresidenta ha expresado su solidaridad con los trabajadores en huelga en la mina en Asturias y con la huelga de Educación Infantil.

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Ha rechazado la "vulneración de la legalidad internacional con absoluta impunidad, se llamen Netanyahu, Trump o como se llamen" y ha exigido "el respeto a la legalidad internacional" y su posición contraria a la "vulneración" que se está produciendo con la Flotilla Global Sumud mientras la Comunidad Europea "no hace nada".

Díaz ha reivindicado que en España son necesarios "muchos más derechos laborales", de nuevo con el ejemplo de Málaga, "capital del turismo", donde "se conoce bien lo que es la explotación y las condiciones laborales que se pueden mejorar".

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Ha asegurado que no se va a dar "un paso atrás" y van a continuar con el registro de jornada porque es "la llave, la garantía" para que se pueda trabajar menos y subir los salarios, ya que "se hacen 2,5 millones de horas que no se pagan, que son irregulares". EFE

(Foto)(Vídeo)

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