Prisión provisional para dos patrones de una patera con 19 migrantes a bordo, 7 menores

Ibiza, 1 may (EFE).- Un juez ha enviado a prisión provisional a los dos patrones de una patera detenidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional tras una persecución por mar, al tratar de huir de los agentes poniendo "en riesgo" la vida de 19 inmigrantes, siete de ellos menores, que iban a bordo.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado, los detenidos son de origen argelino y pasaron a disposición judicial, tras lo que se decretó su entrada en prisión provisional por un delito de favorecimiento a la migración ilegal y contra los derechos de las personas extranjeras

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En la patera iban 11 hombres adultos, una mujer también mayor de edad, acompañada por su hijo menor, de diez años, y 6 menores de edad sin familia.

La coordinación entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Ibiza permitió el arresto de los dos patrones que conducían una embarcación tipo patera-taxi que llegó a las costas de Formentera con 19 inmigrantes.

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Dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que navegaban cerca de la pitiusa menor localizaron la patera.

Los agentes se aproximaron a la embarcación y requirieron a los patrones, en reiteradas ocasiones, que depusieran su actitud y detuvieran la marcha, pero hicieron caso omiso y emprendieron la huida a gran velocidad, "de forma violenta, con fuertes y sucesivos impactos en el mar".

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La embarcación estaba "completamente abarrotada" y los ocupantes tuvieron que sujetarse para evitar caer al mar durante un intento de huida, durante el que los dos cabecillas mostraron un "temerario desprecio a la seguridad y la vida de los ocupantes".

En mitad de la persecución, los agentes detectaron que a bordo se encontraba un menor de edad, por lo que bajaron la velocidad, siguiendo la estela de la embarcación hasta el punto de desembarque.

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Los inmigrantes desembarcaron en Punta de Ses Pesqueres, cerca de faro de la Mola al sur de Formentera, y emprendieron una huida a pie, desprendiéndose de las ropas para dificultar la identificación de los pilotos, aunque finalmente pudieron ser localizados.

Los dos patrones, que fueron interceptados por los agentes, ya habían entrado previamente en España en patera por Almería, en el año 2021, con el uso de otra identidad.

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La patera, de seis metros de eslora y motor de 100 CV., es compatible con las utilizadas por las organizaciones criminales como taxi patera o patera de ida y vuelta. EFE

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