Pioneras y silenciadas: el libro que recuerda a las nueve diputadas cuya presencia abrió el camino a la democracia

El periodista e historiador Miguel Ángel Villena ha recuperado la historia de las primeras nueve diputadas en el Congreso, que obtuvieron sus asientos en tiempos de la II República, para contarlas en su nuevo libro 'Republicanas: revolución, guerra y exilio de nueve diputadas" (Editorial Tusquets). La obra se adentra también en las mujeres, desde las más populares hasta las más anónimas, que abrieron camino a la democracia española y sufrieron, en primera persona, el silencio y el exilio de la dictadura franquista.

El autor ha explicado en conversación con Europa Press que su biografía "coral y entrelazada" repasa la vida de la diputadas Dolores Ibárruri, Clara Campoamor, Margarita Nelken, Victoria Kent, María Lejárraga, Matilde de la Torre, Julia Álvarez Resano, Venerada García-Blanco Manzano y Francisca Bohigas; de otras "anónimas mujeres republicanas" que también tuvieron un papel importante en el feminismo de la época y en el cambio político que vivió España entre 1931 y 1936.

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Las nueve mujeres --cinco socialistas, dos de izquierdas moderadas, una comunista y otra de derechas-- personificaron un movimiento sufragista y feminista español que el autor valenciano asegura que fue "de arriba a abajo". A diferencia de otros activismos, como el sufragismo británico que nacía de las calles, en España este movimiento lo consolidaron "mujeres que habían nacido en la burguesía ilustrada".

Entre las protagonistas, Ibárruri, conocida como 'La Pasionaria' y "mito del comunismo internacional"; Campoamor, una de las férreas defensoras del sufragio femenino en España; Kent, quien fuera la segunda mujer española en colegiarse como abogada; o Lejárraga, conocida literaria, han llegado a los oídos del público general. Sin embargo, Villena considera que un punto fuerte del libro es que "descubre a cinco diputadas e intelectuales" cuyos nombres no forman parte del imaginario español, como lo son Nelken, De la Torre, Resano, Manzano y Bohigas.

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"LA DEMOCRACIA NO CAE DEL CIELO"

Al contar sus historias, Villena trata de reivindicar la importancia de la memoria colectiva y democrática, pues las huellas de estas diputadas recuerdan que "la democracia no cae del cielo", sino que "se conquista".

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Sobre ello, ha matizado que es "importante" conocer la historia reciente de nuestro país para "aprender de los errores y aciertos", al tiempo que ha explicado que rememorar la II República o la dictadura "no trata de culpar a nadie", sino de evitar que el pasado quede en el olvido.

Asimismo, ha reivindicado la importancia de tener presente a los antepasados de cada uno, "no solo las figuras famosas". "Lo que hicieron nuestros abuelos o nuestras abuelas, lo que hicieron nuestros bisabuelos, en fin, a qué se dedicaron, en qué España vivieron", ha continuado.

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LA DISCREPANCIA DEL SUFRAGIO

Dicho esto, Villena ha contado que entre las dos primeras diputadas --Victoria Kent y Clara Campoamor-- existió un debate que "la mayoría de gente no conoce" respecto a las bondades que conllevaría el sufragio universal.

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Por su parte, Kent pedía "que se aplazase (la votación por el sufragio femenino), porque consideraba que la mujer no estaba suficientemente preparada y que pesaría al final la opinión del marido o del cura", mientras que Campoamor siempre fue "partidaria que las mujeres votasen" y así lo defendió en su discurso del 1 de octubre de 1931, día en el que se aprobó.

Además del derecho a voto, ambas diputadas participaron en la elaboración de la Constitución de 1931 y consiguieron también "el reconocimiento del divorcio, de la igualdad jurídica y toda una serie de avances para las mujeres".

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Esto, ha detallado Villena, se dio en parte por la "libertad de voto" que tenían los diputados en aquella época. Es decir, Campoamor y Kent no tenían que convencer a toda la bancada de un partido, sino que pudieron conseguir los avances apelando a las conciencias individuales de representantes de diferentes formaciones, dado que los parlamentarios no estaban obligados a votar según sus siglas.

A este respecto, el historiador añade que, por ejemplo, Bohigas --la única diputada de la historia de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)-- consiguió entrar en las listas porque "tenían bastante tirón en el electorado femenino".

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OCHO EXILIADAS Y BOHIGAS

Solo siete años después de conseguir que las mujeres tuviesen voz y voto en la política, ocho de las nueve diputadas tuvieron que exiliarse del país para "rehacer y buscarse la vida", mientras que Bohigas, como hizo su partido, apoyó el golpe militar del 18 de julio que llevó al dictador Francisco Franco a la jefatura del Estado y acabó escribiendo "guías para mujeres" en la Sección Femenina de la Falange Española y de las JONS.

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El resto de diputadas tuvieron otro paradero. Ibárruri se trasladó a la entonces Unión Soviética y volvió a España tras la muerte de Franco; Campoamor murió en Suiza; Kent --que también sobrevivió a Franco-- rehizo su vida en Nueva York, donde acabó trabajando para la ONU; Lejárraga falleció en Buenos Aires; De la Torre y Resano acabaron en México; y Manzano, que también estuvo en Ciudad de México, pudo volver a Oviedo antes de morir.

Prácticamente todas huyeron primero a Francia, pues en su tierra natal les esperaba, o bien un fusilamiento "en la pared de un cementerio", o bien la cárcel "en el mejor de los casos". Posteriormente se vieron obligadas a "buscarse la vida y trabajo" en un exilio que "en la mayoría de los casos fue bastante duro".

"Todas murieron un poco con el dolor y con el drama de haber fallecido en el exilio y de no haber visto el regreso de la democracia en España", ha concluido el autor al comentar que tan solo Kent, Ibárruri y Manzano "sobrevivieron a Franco".