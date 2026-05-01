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Montero promete un programa de primera experiencia profesional y anima a la movilización por el 1 de mayo y el 17M

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La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha asistido este viernes en Málaga a la manifestación central convocada por los sindicatos UGT y CCOO con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, y ha animado a la movilización de la ciudadanía tanto con ocasión de esta jornada como de cara al día de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, una cita ante la que, además, se ha comprometido a poner en marcha "un Programa Andaluz de Primera Experiencia Profesional" si logra presidir la Junta.

En una atención a medios antes del inicio de dicha manifestación, la candidata socialista ha valorado el lema de la movilización de este año, "absolutamente acertado" al "vincular los derechos de los trabajadores con el incremento de los salarios", que, según ha añadido, es algo que desde el Gobierno están "intentando impulsar a través de la reactivación de los convenios colectivos".

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Montero ha subrayado que los sindicatos "juegan un papel fundamental" en ese terreno "para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores", si bien ha subrayado en ese punto que el "momento económico" que vive actualmente España es "muy bueno", y el país ha vuelto a ser "el de las economías avanzadas que más crece del mundo".

Dicho esto, ha agregado que "estos beneficios tienen también que llegar a la vida de las personas, de los hombres y mujeres humildes que tienen solamente la fuerza de su trabajo", por lo que hay que posibilitar que "esa economía llegue a los hogares".

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De igual modo, Montero ha recordado que la vivienda forma parte también este año del lema de este Primero de Mayo, "porque se ha convertido en un bien de lujo poco asequible para muchas personas, sobre todo para los jóvenes que no pueden pagarse la entrada de una vivienda, o que no pueden tener un alquiler que les permita emanciparse y hacer su proyecto de vida", ha añadido.

En ese punto, Montero ha recordado que Andalucía se encuentra "a las puertas de unas elecciones autonómicas" en las que "los ciudadanos tienen que elegir qué modelo de sociedad es la que quieren", si una en la que "seamos capaces de apostar por los servicios públicos", que son "salario diferido de los trabajadores y garantía de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos", según ha subrayado antes de concluir animando "a la gente" a que "participe de la movilización" de este 1 de mayo, pero, "sobre todo", que "participe de las urnas el próximo 17 de mayo".

"Tenemos a nuestra mano cambiar nuestra sociedad, dar esa igualdad de oportunidades, y es lo que vamos a hacer a lo largo de estos 15 días de campaña de forma ilusionante para ser capaces de que el 17 de mayo gane la mayoría social de nuestro país", según ha abundado antes de afirmar que "esa mayoría social la representa" su formación política, el PSOE.

PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

Por otro lado, y a través de una entrada en su cuenta en la red social X al hilo de esta jornada del 1 de mayo, Montero ha anunciado la puesta en marcha de "un Programa Andaluz de Primera Experiencia Profesional, combinando contratación, formación y mentorización" si llega a la presidencia de la Junta tras las próximas elecciones.

"Nuestros jóvenes no merecen precariedad, merecen oportunidades reales, empleo estable y salarios dignos. Este Primero de Mayo vamos a estar donde siempre: en la calle, con la gente trabajadora, defendiendo un modelo de crecimiento con más empleo, de más calidad y con más derechos", ha manifestado Montero en dicho mensaje en 'X'.

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