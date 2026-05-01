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Maíllo promete destinar 1.500 millones "no ejecutados" por el PP en el "mayor plan de empleo de la historia"

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Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, ha participado este viernes en las movilizaciones del 1 de Mayo en Málaga, donde ha lamentado que el Gobierno andaluz del PP haya "dejado sin ejecutar más de 1.500 millones de euros destinados a empleo en los últimos ocho años". Frente a ello, ha propuesto destinar esos recursos a poner en marcha "el mayor plan de empleo de la historia de Andalucía", con especial atención a jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.

Durante su atención a medios, en el marco de las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', Maíllo ha estado acompañado por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Ernesto Alba, candidato de Por Andalucía por Málaga; Lara Hernández, co-coordinadora de Movimiento Sumar; Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y secretario general del PCE; Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía; y Toni Morillas, coordinadora provincial de IU Málaga.

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El candidato ha cuestionado el supuesto "milagro económico" del Gobierno de Moreno, señalando que, "aunque la situación laboral ha mejorado siguiendo la inercia nacional --con los mejores datos en un primer trimestre desde 2008--, Andalucía continúa liderando las cifras de desempleo en España, con una tasa del 14,66% y un paro juvenil cercano al 32,4%", según lo recogido por la formación Por Andalucía en una nota.

"Es un modelo que sólo beneficia a una minoría mientras la mayoría trabajadora sigue sufriendo las peores cifras de paro del país", ha señalado. Maíllo ha recordado, además, que "Andalucía es la comunidad donde más trabajadores mueren en accidente laboral, con 23 fallecidos solo entre enero y febrero de este año", y ha criticado que el PP "ha actuado como un obstáculo constante", votando en contra en Madrid de medidas como la reforma laboral y las subidas del salario mínimo interprofesional.

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El candidato ha puesto el foco en la desidia de la Junta en materia de empleo. "Sólo en 2025 --ha recordado--, la Consejería dejó sin ejecutar el 40% de los fondos destinados a estas políticas, lo que supone cerca de 430 millones de euros. No es falta de recursos, es falta de voluntad política. En ocho años, más de 1.500 millones de euros que debían haber servido para crear empleo han quedado sin utilizar, mientras más de un tercio de la población andaluza roza la exclusión social", ha afirmado.

En este contexto, Por Andalucía ha planteado "activar de manera inmediata un gran plan de empleo con los recursos no ejecutados durante estos años, centrado en los sectores más precarios y con mayores tasas de desempleo". "Si gobernamos, esos 1.500 millones se pondrán al servicio de la mayoría social para crear empleo digno y mejorar las condiciones de vida en nuestra tierra. El 17 de mayo, la mayoría trabajadora tiene la oportunidad de dar un portazo en las urnas a quienes gobiernan para una minoría privilegiada", ha concluido.

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