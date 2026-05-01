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La selección española femenina, eliminada en el Mundial al caer ante Corea del Norte

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Redacción deportes, 1 may (EFE).- La selección española femenina de tenis de mesa quedó eliminada este viernes en los Mundiales por Equipos, que se celebran en Londres, al caer con contundencia ante Corea del Norte por 3-0 en el último encuentro de la fase de grupos.

España solo sumó una victoria, ante la República Democrática del Congo (3-0) por incomparecencia en la primera jornada, y perdió en la segunda ante Polonia (3-1), por lo que el tercer puesto en el grupo 9 le deja fuera del campeonato.

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María Xiao perdió en el primer partido ante Pyon Song Gyong por 3-1 (11-5, 7-11, 12-10 y 11-9), con quien llegó a empatar a un set, pero en los dos siguientes no pudo llevarse la victoria.

El siguiente cruce lo disputó Sofía-Xuan Zhang contra Kim Kum Yong, quien ganó por un claro 0-3 (11-7, 15-13 y 11-7).

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Con el mismo resultado acabó el duelo entre Elvira Rad y Cha Su Yong (11-4, 12-10 y 11-4), por lo que ya no fueron necesarios los otros dos encuentros que hubieran jugado Xiao y Zhang.

El combinado español masculino logró avanzar ayer, jueves, hacia la siguiente fase al hacer pleno de victorias en la fase de grupos ante República Checa, Eslovenia y Baréin.

El equipo que lidera Álvaro Robles aún debe esperar para conocer a su rival en la fase en la que pugnarán los 32 mejores equipos. EFE

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EFE

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