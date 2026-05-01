Joan Plaza apela al juego colectivo del Casademont Zaragoza para ganar en Girona

Zaragoza, 1 may (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, destacó la necesidad de un juego colectivo y de “dar un plus” este sábado ante el Bàsquet Girona en Fontajau tras el parón liguero en un partido clave de la jornada 29 de la Liga Endesa.

Plaza reconoció que el parón deja incertidumbre sobre su impacto en el equipo. “Nunca sabremos si nos ha perjudicado o beneficiado”, dijo, aunque reconoció que “hubiera sido mejor jugar ese partido contra Bilbao ahora”.

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En cuanto al estado físico, explicó que “el equipo ha entrenado bien”, con la recuperación parcial de Jaime, que “hoy es el primer día que va a hacer el entreno entero”, mientras que Trey y DJ “no estarán disponibles”.

Sobre el rival, el técnico advirtió de que el Girona es “muy buen equipo, bien hecho, bien dirigido” y restó importancia a su reciente dinámica de resultados. “No creo que influya mucho esa dinámica”, afirmó, al tiempo que subrayó que muchos de sus partidos han sido ante equipos de 'playoff'.

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En este sentido, incidió en que su equipo debe “plasmar desde el salto inicial que necesitamos más la victoria que ellos”.

En el análisis táctico, Plaza explicó que el catalán es “un equipo que tiene un ritmo alto” y que “tira mucho de tres”, además de penalizar “con el pase a la continuación” y correr “mucho al contraataque” mientras que defensivamente, ha añadido, “cierra muy bien líneas de penetración” y “puntea muy bien los tiros”.

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Por ello, reiteró la importancia de “hacer un partido serio, pero sobre todo más que nunca colectivo”.

El entrenador valoró positivamente las dos últimas victorias, al considerar que “ayudan a entender que el camino está empezando a dar la luz”, aunque ha advertido de que deben confirmarlo. “Hemos de tener hambre en cualquier circunstancia”, subrayó.

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Plaza recordó la exigencia del calendario y admitió que no pueden permitirse "licencias”, sino que han de "encadenar, si puede ser, una racha de tres o cuatro” para acercarse a la permanencia.

En cuanto a la convocatoria, confirmó que contará con doce jugadores, con Sasha ya entrenando con normalidad y Yosuf disponible, a la espera de que DJ o Trey puedan reincorporarse antes de final de temporada. EFE

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