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El paraguayo del Brighton & Hove Albion Diego Gómez llegará a tiempo al Mundial

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Londres, 1 may (EFE).- El paraguayo Diego Gómez, del Brighton & Hove Albion, es baja para el partido ante el Newcastle United, pero estará de vuelta antes del final de temporada, por lo que llegará a tiempo para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico del conjunto inglés, Fabian Hurzeler, confirmó la baja del centrocampista, que se lesionó el 18 de abril ante el Tottenham Hotspur después de marcharse del campo llorando y con claros signos de dolor en su rodilla izquierda.

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El jugador, de 23 años y titular habitual de la Albirroja, ya tranquilizó a los aficionados de su equipo y de la selección al afirmar que era una "pequeña lesión", pero que tenía que guardar reposo para recuperarse lo antes posible.

Gómez, que posee un gran disparo, militó en el Inter de Miami de Leo Messi hasta que que el Brighton desembolsó 10 millones por él el pasado enero y, desde entonces, se ha convertido en un habitual en las alineaciones del equipo inglés y en una de las estrellas de Paraguay.

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Esta temporada ha sumado cinco goles en Premier League e incluso llegó a firmar su primer 'póker' de su carrera deportiva contra el Barnsley, siendo el primer paraguayo en marcar tres goles o más desde Roque Santa Cruz con el Blackburn Rovers, en 2007.

Con su selección, a pesar de su juventud, ya suma 23 internacionalidades con la absoluta y tres goles, el último en un amistoso frente a Grecia en marzo que dio la victoria a los suyos. EFE

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