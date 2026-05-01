Condenados dos youtubers por calumniar al socialista Cendón vinculándole al caso Mediador

León, 1 may (EFE).- Un juzgado ha condenado a dos youtubers por un delito de calumnias con publicidad y otro de injurias contra el secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, por difundir informaciones falsas que le vinculaban con el caso Mediador.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los condenados difundieron “publicaciones falsas a sabiendas de su falsedad” en un canal de YouTube en el que atribuían al dirigente socialista su participación en la trama de corrupción investigada en Canarias en 2023.

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El fallo les impone seis meses de prisión, además del pago de una indemnización de 2.000 euros, y les obliga a publicar la sentencia en su canal.

El caso Mediador, también conocido como el caso 'Tito Berni', destapó una red que ofrecía a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, así como presuntas extorsiones relacionadas con inspecciones y ayudas europeas.

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En uno de los vídeos difundidos, los acusados aseguraban que Cendón participaba en reuniones con otros cargos socialistas y empresarios en un restaurante de Madrid, en las que, según afirmaban sin pruebas, se producían situaciones relacionadas con prostitución y consumo de drogas, además de atribuirle la tenencia de dinero en el extranjero.

Tras la difusión de estos contenidos, Cendón presentó una denuncia por calumnias e injurias al considerar que se trataba de una campaña de difamación en su contra.

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En el juicio, los condenados reconocieron la falsedad de las afirmaciones, según ha subrayado el dirigente socialista tras conocerse la resolución.

Cendón ha valorado que con esta sentencia “se ha hecho justicia”, aunque ha lamentado el tiempo transcurrido desde los hechos y ha advertido del impacto de este tipo de actuaciones basadas, a su juicio, en la difusión de “bulos, mentiras y difamaciones”.EFE

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