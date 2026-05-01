Colunga, del Bathco Torrelavega, sufre una pequeña fractura en su antebrazo derecho

Santander, 1 may (EFE).- El jugador del Bathco BM Torrelavega Nicolai Colunga estará en el dique seco por una pequeña fractura no desplazada e incompleta y un hematoma traumático en el tercio superior de su antebrazo derecho.

En un comunicado, el club ha explicado que esta lesión viene de sufrir "un traumatismo severo de alta intensidad" tras recibir el impacto de un balón en su brazo derecho en el partido del Bathco BM Torrelavega ante Anaitasuna el pasado miércoles, 22 de abril.

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Tras el lance, el canterano fue atendido por los servicios médicos del club y abandonó de inmediato el terreno de juego.

Nicolai Colunga llevará a cabo un tratamiento conservador y ortopédico y su recuperación queda pendiente de su evolución, quedando emplazado a nuevas pruebas médicas a corto plazo. EFE

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