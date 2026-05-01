Espana agencias

Colunga, del Bathco Torrelavega, sufre una pequeña fractura en su antebrazo derecho

Guardar

Santander, 1 may (EFE).- El jugador del Bathco BM Torrelavega Nicolai Colunga estará en el dique seco por una pequeña fractura no desplazada e incompleta y un hematoma traumático en el tercio superior de su antebrazo derecho.

En un comunicado, el club ha explicado que esta lesión viene de sufrir "un traumatismo severo de alta intensidad" tras recibir el impacto de un balón en su brazo derecho en el partido del Bathco BM Torrelavega ante Anaitasuna el pasado miércoles, 22 de abril.

PUBLICIDAD

Tras el lance, el canterano fue atendido por los servicios médicos del club y abandonó de inmediato el terreno de juego.

Nicolai Colunga llevará a cabo un tratamiento conservador y ortopédico y su recuperación queda pendiente de su evolución, quedando emplazado a nuevas pruebas médicas a corto plazo. EFE

PUBLICIDAD

ksm/pgh/fc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Moreno promete una Consejería de Inteligencia Artificial para tener una mayor "eficiencia"

Infobae

Isabel Rodríguez: 'El Gobierno seguirá garantizando el derecho a la vivienda'

Infobae

Puente cree que la derecha rechaza regularizar para evitar conceder "absolutamente nada"

Infobae

'Kilómetro sur', el himno de campaña del PP que canta su propio candidato, Juanma Moreno

Infobae

Albares exige a Israel la liberación del español Saif Abukeshek, miembro de la flotilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16