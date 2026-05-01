Castro: “El Villarreal no es fácil, pero tampoco es fácil ganarnos a nosotros”

Valencia, 1 may (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, admitió este viernes que el encuentro del sábado en La Cerámica ante el Villarreal no será fácil, pero recordó que tampoco lo es ganarles a ellos y subrayó que los detalles serán decisivos en el desarrollo del encuentro.

“Son partidos difíciles, como todos en LaLiga, ellos tienen jugadores diferenciales pero en un partido le puedes ganar también. No es fácil, pero tampoco es fácil ganarnos a nosotros, tampoco al Real Oviedo o al Sevilla, que están ahora más abajo. Son detalles y esos detalles también cuentan. Tenemos que estar preparados, porque son equipos que si estás menos concentrado la probabilidad de que te hagan daño es más grande por los jugadores que tienen”, dijo en la rueda de prensa previa al partido en La Cerámica.

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“El partido son once contra once, vas a intentar hacer tu fútbol y lo mejor que sabes. En nuestra casa estuvimos bien y son equipos duros pero contra el Barcelona la primera ocasión es nuestra y contra el Real Madrid y Atlético hemos tenido ocasiones”, resaltó.

Castro comentó que la plantilla del Villarreal es una de las mejores de LaLiga y aseguró que no le afecta nada en la preparación el resultado que pueda tener este viernes en Girona el Mallorca, equipo que marca la permanencia con dos puntos más que el Levante.

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“Si el Mallorca gana, pierde o empate no va a cambiar nada, nosotros tenemos que jugar para ganar. Sabiendo que es muy difícil. Después del Barcelona, el Villarreal es el segundo equipo que ha perdido menos puntos en su casa. Sabemos el equipo que tienen, en calidad individual la plantilla es una de las mejores de LaLiga de lejos, es muy fuerte. Tienen algunos momentos de partido que son muy fuertes”, indicó.

“El Villarreal es un equipo con una identidad muy clara, no cambia mucho. Su entrenador no va a cambiar”, explicó Castro, que confirmó que el defensa Adrián de la Fuente ‘Dela’ será baja por unas molestias en el aductor.

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Además, también destacó el nivel defensivo del equipo en los tres últimos partidos, en los que no han recibido ningún gol.

“Para defender bien no son sólo los defensores, es la organización defensiva de los equipos. Son los delanteros, los medios… hay muchas cosas que poco a poco están mejor y cada semana vamos mejorando. Más que no recibir, los rivales no nos han generado ocasiones claras de gol. Pienso que todos los jugadores han participado y todos han estado al nivel para pelear por los partidos y jugar cara a cara”, afirmó.

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El entrenador del Levante también comunicó que el delantero camerunés Etta Eyong “esta disponible” y podrá jugar el partido en Vila-real, aunque si lo hace el Levante tendrá que pagar al Villarreal 100.000 euros tal y como quedó reflejado en el contrato de traspaso del pasado verano. EFE

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