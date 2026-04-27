Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, nueva coordinadora y seleccionadora femenina 3x3

Alcobendas (Madrid), 27 abr (EFE).- Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, ganadoras de la medalla de plata olímpica en París 2024 en baloncesto 3x3, ocuparán, tras anunciar su retirada de la modalidad este lunes, los cargos de coordinadora del 3x3 en su totalidad en la Federación Española de Baloncesto (FEB) y de seleccionadora absoluta femenina de este respectivamente.

Así lo anunció Elisa Aguilar, presidenta del organismo: "Creo que Vega va a aportar todo su conocimiento, toda su experiencia como deportista y como capitana. Ya tenemos una base importante y estoy convencida de que va a añadir muchas más opciones de ganar y posibilidades en el futuro que van a llevar al 3x3 a otro nivel en crecimiento y en mejoría".

"Sandra yo creo que va a ser importante para todas las jugadoras que considere que tienen que estar. Les puede trasladar su forma de ser, su conocimiento, la preparación antes y también durante el partido y la gestión del campeonato. Creo que hoy estamos de enhorabuena porque incorporen con nosotros", indicó.

Tras hacerse oficial, en el mismo acto que supuso el adiós de ambas a las pistas, Gimeno señaló: "Estoy muy feliz, muy contenta, muy agradecida de que la federación haya pensado en nosotras en este momento de transición que a veces puede resultar complicado para los jugadores. Estoy preparada".

"Ya llevo un tiempo en el tema de la gestión y lo que voy a intentar hacer simplemente es ayudar, colaborar y poner mi experiencia. Con la garra que las dos tenemos vamos a intentar empujar y colaborar para que el 3x3 siga creciendo, siga teniendo esta visibilidad y siga ganando. Evidentemente los juegos de Los Ángeles están ahí, es un primer objetivo", añadió.

La nueva coordinadora insistió en la idea del "momento de transición" hasta encontrar el equipo "que realmente funcione" porque ellas dejan "un vacío": "Vamos a pelear porque sea lo más corto posible, pero que vamos a ir viendo los pasos y el camino poco a poco. Hay muchísimo talento, muchísimas jugadoras de muchísima calidad que son perfil de 3x3. Que tengan esa vinculación y esa responsabilidad con la selección, con representar a España, creo que es importante".

"Sandra creo que lo va a hacer fenomenal, estoy convencida porque sabe perfectamente el perfil de jugadora que tiene que jugar a 3x3. Confío plenamente en en ella y en la calidad que hay en España de jugadoras, somos cuna del baloncesto mundial y europeo. Va a haber donde elegir seguro", completó.

Preguntada acerca de tener una Selección donde las integrantes no compaginen el 3x3 y el 5x5, expresó: "Ojalá, pero yo creo que ahora mismo hay que ir un poco a ritmo de FIBA 3x3. En Femenina no hay ligas durante la temporada, no hay nada y no competirían durante el año. Ojalá se pudiese llegar a eso y poder ir al mismo ritmo FIBA y nosotros y poder ir creciendo a la misma velocidad, pero ahora mismo no tendría mucho sentido".

Por su parte Ygueravide manifestó: "Estoy muy agradecida, con muchísima ilusión de seguir vinculada a la federación porque han sido los años más bonitos que he vivido. Lo asumo con mucha responsabilidad, también, de ser capaz de transmitir todo lo que nosotras hemos vivido estos años y la responsabilidad que eso conlleva".

"Hemos peleado mucho por esto, pero lo hemos disfrutado mucho y creo que es algo que va un poco de la mano. Es lo que vamos a intentar transmitir porque de esa manera es como nosotros también hemos conseguido muchas de las medallas. A trabajar muy duro para conseguir sobre todo ese primer reto que es llegar a Los Ángeles", comentó. EFE

