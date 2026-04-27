Vega Gimeno y Sandra Ygueravide anuncian su retirada del 3x3 y se integran en la FEB

Alcobendas (Madrid), 27 abr (EFE).- Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, junto a Juana Camilion y Gracia Alonso de Armiño medallistas de plata en baloncesto 3x3 con la selección española en los Juegos Olímpicos de París 2024, anunciaron de manera conjunta su retirada de la modalidad en un acto celebrado en el Museo de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Amabas jugadoras estuvieron arropadas en su despedida por ex compañeras, por familiares y por Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, quien confirmó que desde ahora pasarán a ocupar cargos en el organismo; Vega Gimeno como coordinadora de la totalidad del 3x3 y Sandra Ygueravide como seleccionadora nacional absoluta femenina.

"Hoy no es un día fácil.Nunca lo es cuando toca despedirse de algo que ha sido tan importante y especial durante tantos años. siento que cierro una etapa que ha marcado mi vida de una manera imposible de explicar del todo con palabras. Recuerdo perfectamente mis comienzos en esta disciplina, cuando el 3x3 no era lo que es hoy, cuando había que pelear por cada espacio, por cada oportunidad, por cada mirada de respeto, y he tenido la suerte y también la responsabilidad de formar parte de ese camino, de luchar para que el 3x3 fuese reconocido, valorado, disfrutado y querido", dijo Gimeno en su discurso.

"Verlo convertirse en disciplina olímpica y poder vivir unos juegos, y además colgarnos una medalla de plata, es algo que supera cualquier sueño que hubiese podido tener cuando todo esto empezó. El mayor premio de todos no han sido las medallas, ha sido el legado. Saber dónde estaba el 3x3 cuando empezamos y dónde está hoy. La visibilidad que tiene, el impacto que genera, la repercusión que ha alcanzado todos los muros que hemos derribado, las puertas que hemos abierto y todos los prejuicios contra los que hemos luchado durante mil años", añadió.

"Hoy el 3x3 es una realidad, es atractivo, es emocionante y tiene un futuro enorme y siento un orgullo inmenso al saber que nosotras hemos sido parte de ese cambio, que hemos contribuido a que todo eso fuese posible", indicó asimismo al lado de Ygueravide, con la que ganó entre otras cosas cinco preseas en la Copa de Europa; dos de oro en el 2021 y en el 2024, dos de plata y una de bronce.

Juntas recordaron a las que fueron sus compañeras y sus entrenadoras e intercambiaron buenas palabras la una de la otra. Así, Gimeno apuntó: "Sandra ha sido mi pilar fundamental durante todos estos años. Hicimos clic desde el primer día que nos conocimos y desde entonces no nos hemos soltado. Me llena de felicidad haber compartido contigo casi todo este camino, toda esta locura que ha sido el 3x3. Sinceramente jamás se hubiese imaginado tener una mejor compañera de viaje, de equipo y de vida".

Por su parte Ygueravide expresó: "Cuando llegué al 3x3 tuvimos una conexión instantánea, como si nos conociéramos de toda la vida. Y eso hizo que nos entendiéramos en todo momento, tanto dentro como fuera de la pista. Simplemente con una mirada sabíamos lo que necesitábamos. Teníamos las mismas ganas de que esto saliera bien, nos involucramos y apostamos por todo casi con los ojos cerrados. Y al final, después de mucho trabajo, la recompensa llegó. Esa medalla de plata que nos supo ahora fue el momento de más tranquilidad que podíamos tener".

"Este día tenía que llegar y no puedo estar más orgullosa de todo lo vivido y de todo lo conseguido. Me voy tranquila con el trabajo hecho y sabiendo que he dado todo lo que tenía y con el 3x3 más cerca de la gente. Esto es solo un punto y aparte de nuestra aventura, porque siempre estaremos unidas a esta disciplina maravillosa que tanto nos ha dado", comentó asimismo en sus palabras.

Ambas hablaron también de la responsabilidad que han cargado sobre sus hombros como referentes del 3x3, acerca de sus intentos de dar visibilidad a la disciplina y de los sacrificios que han tenido que llevar a cabo a lo largo de sus carreras para defender al equipo nacional.

Asimismo recibieron un mensaje de agradecimiento por parte de Aguilar: "Gracias por haber llevado al baloncesto 3x3 hasta cimas que no podíamos ni imaginar cuando empezamos a apostar por él, y que lo han popularizado entre los aficionados. Sois historia de nuestro 3x3, patrimonio de este deporte y dos de las personas que más y mejor saben de esta especialidad". EFE