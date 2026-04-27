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CV Melilla toma ventaja en las semifinales tras superar a Soria en el desempate (3-2)

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Melilla, 27 abr (EFE).- El Club Voleibol Melilla se ha impuesto este lunes al Grupo Herce Soria en el primer partido de las semifinales por el título de la Superliga Masculina, disputado en el Pabellón Javier Imbroda Ortiz y que se resolvió en el ‘tie-break’ tras los parciales de 21-25, 25-18, 25-23, 22-25 y 15-11.

El duelo, intenso y muy equilibrado, arrancó con máxima igualdad, con el cuadro local firme en defensa y acertado en ataque, lo que le permitió tomar una ventaja inicial de cuatro puntos (12-8). Sin embargo, tras el tiempo muerto solicitado por Luis Alberto Toribio, técnico visitante, el conjunto castellano-leonés reaccionó hasta igualar el marcador (12-12). A partir de ahí elevó su nivel, especialmente en el saque y en el bloqueo, para abrir brecha (18-22) y adjudicarse el primer set sin dar opción a la reacción melillense.

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La respuesta del conjunto local llegó en los dos siguientes parciales. En el segundo, los locales mostraron una notable mejoría en el bloqueo y una mayor contundencia ofensiva, lo que les permitió manejar ventajas cómodas hasta cerrar el set por 25-18.

Más ajustado resultó el tercer acto, con constantes alternancias en el marcador hasta el 23-23, momento en el que la solidez defensiva y la eficacia en ataque decantaron la manga del lado melillense (25-23).

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El cuarto set cayó del lado del Grupo Herce Soria, que salió decidido a forzar el desempate. El equipo dirigido por Toribio tomó pronto ventaja (3-6) y la fue ampliando con el paso de los puntos hasta colocarse con un claro 11-17. Aunque el equipo de Salim Abdelkader reaccionó y logró empatar (20-20), los visitantes supieron gestionar mejor el tramo final para cerrar el parcial por 22-25.

En el ‘tie-break’, el Club Voleibol Melilla mostró su mejor versión. El conjunto local salió decidido, dominando en todas las facetas del juego y adquiriendo ventajas de entre cuatro y cinco puntos. Pese a los intentos del cuadro soriano por reengancharse, la firmeza en ataque, el acierto en el bloqueo y la intensidad defensiva de los melillenses resultaron determinantes para cerrar el set definitivo por 15-10.

Con este triunfo, el equipo de la ciudad autónoma toma ventaja en la eliminatoria y viajará el próximo sábado a Soria con el 1-0 a su favor. Una victoria le daría el pase a la final, mientras que un triunfo del conjunto castellano-leonés forzaría un tercer y definitivo encuentro, también en la pista soriana. EFE

acr/arh

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