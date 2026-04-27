Radu: “Somos los mismos de hace un mes”

Vigo, 27 abr (EFE).- El internacional rumano Ionut Radu, portero del Celta, dijo estar “convencido” de que su equipo superará la racha negativa en la que se encuentra, después de encadenar anoche su quinta derrota consecutiva entre Liga y Liga Europea.
“Tenemos que aceptar este momento y estar más unidos que nunca. Este equipo ha demostrado que tiene mucho talento, que es muy bueno. Durante tres o cuatro meses hemos competido muy bien y ahora nos toca vivir este mal momento. Pero somos los mismos que hace un mes”, afirmó a CeltaMedia.
El guardameta, indiscutible en el once inicial de Claudio Giráldez, pidió al celtismo que siga “confiando” en el equipo porque por delante aún tienen cinco partidos, tres de ellos en Balaídos, para sacar un billete para Europa por segunda temporada consecutiva.
“A los aficionados les pido que sigan confiando en nosotros porque estoy seguro de que volveremos a ganar muy pronto”, manifestó Radu, para quien su equipo defendió “un poco mal” durante la primera parte del partido que anoche perdió contra el Villarreal.
“Fue un partido muy complicado. Creo que podíamos haber hecho mejor las cosas, sobre todo en la primera parte a nivel defensivo, pero son cosas que pasan. Estamos atravesando un momento difícil y es importante romperlo cuanto antes”, sentenció. EFE
