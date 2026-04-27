Espana agencias

Moreno insta a Sánchez a sentarse "de manera inmediata" con los médicos por la huelga

Guardar

Antequera (Málaga), 27 abr (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sentarse a dialogar "de manera inmediata" con los médicos para acabar con una huelga que está haciendo mucho "daño" al sistema sanitario.

Moreno, en un acto de presentación de su programa electoral para el 17M, ha urgido a Sánchez a sentarse, negociar y acabar con la huelga, y ha recordado que son los dirigentes autonómicos los que tienen que "dar la cara" porque "el responsable no tiene capacidad de diálogo" ni responsabilidad política de sentarse con el sector.

Ha lamentado que es "muy fácil" hablar de servicios públicos y querer "dar lecciones" al PP, cuando "ni en las poquitas competencias que tiene" en ese sector es "capaz" de llegar a un acuerdo.

Ha advertido de que en Andalucía cada día de huelga supone 50.000 actos asistenciales, por lo que desde que se inició se acumulan 770.000, con un impacto de 111 millones de euros.

Moreno ha subrayado que su gobierno ha llegado a cinco acuerdos con las organizaciones sindicales, por lo que ha reclamado a Sánchez, "con la corrección y educación debida", que dialogue. EFE

(Foto)

Últimas Noticias

Martes, 28 de abril de 2026

Infobae

Temas del día de EFE España del martes 28 de abril de 2026

Infobae

Mar Flores y su hijo donan el premio de ‘DecoMasters’ al chef Carlos Maldonado

Infobae

Un informe presentado por la defensa de Begoña Gómez justifica que cuente con asesores

Infobae

Morante y David de Miranda ganan los principales premios de la Feria de Abril de Sevilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El yate ‘Fortuna’ en el que navegó Juan Carlos I pasa estos días trabajos de mantenimiento en el puerto del constructor Molpeceres mientras se alquila por 15.900 euros diarios

El yate ‘Fortuna’ en el que navegó Juan Carlos I pasa estos días trabajos de mantenimiento en el puerto del constructor Molpeceres mientras se alquila por 15.900 euros diarios

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

ECONOMÍA

El cable de 1.000 kilómetros que podría unir a España e Irlanda: “Una interconexión a gran escala para reforzar la competitividad de la Unión Europea”

El cable de 1.000 kilómetros que podría unir a España e Irlanda: “Una interconexión a gran escala para reforzar la competitividad de la Unión Europea”

La CNMC abre un nuevo expediente “muy grave” contra Iberdrola por reducir su producción nuclear sin autorización el día del apagón

Cosas que aprendimos del apagón y se nos han olvidado: de la importancia del efectivo a la vuelta de la radio y la desconexión forzada

Escriben una nota a un compañero de trabajo por su mal olor y se vuelve viral en redes sociales: un abogado explica qué puede ocurrir en estos casos

La jubilación en España cambia en 2027: aumenta la edad legal para retirarse y se endurecen los requisitos para cobrar el 100% de la pensión

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”