Moreno insta a Sánchez a sentarse "de manera inmediata" con los médicos por la huelga

Antequera (Málaga), 27 abr (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sentarse a dialogar "de manera inmediata" con los médicos para acabar con una huelga que está haciendo mucho "daño" al sistema sanitario.

Moreno, en un acto de presentación de su programa electoral para el 17M, ha urgido a Sánchez a sentarse, negociar y acabar con la huelga, y ha recordado que son los dirigentes autonómicos los que tienen que "dar la cara" porque "el responsable no tiene capacidad de diálogo" ni responsabilidad política de sentarse con el sector.

Ha lamentado que es "muy fácil" hablar de servicios públicos y querer "dar lecciones" al PP, cuando "ni en las poquitas competencias que tiene" en ese sector es "capaz" de llegar a un acuerdo.

Ha advertido de que en Andalucía cada día de huelga supone 50.000 actos asistenciales, por lo que desde que se inició se acumulan 770.000, con un impacto de 111 millones de euros.

Moreno ha subrayado que su gobierno ha llegado a cinco acuerdos con las organizaciones sindicales, por lo que ha reclamado a Sánchez, "con la corrección y educación debida", que dialogue. EFE

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