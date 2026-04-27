Bolaños condena el ataque a Donald Trump pese a las muchas "discrepancias políticas e ideológicas"

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenando el ataque del pasado sábado contra el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton.

Bolaños ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de visitar las nuevas dependencias de la Fiscalía General junto a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que pese a "tener muchas discrepancias políticas e ideológicas", el Ejecutivo "condena cualquier acto violento, venga de donde venga".

Así, el titular de Justicia ha asegurado que "nada justifica una acción violenta" y ha incidido en el "rechazo más absoluto" a lo sucedido, más allá de las tensiones actuales entre Washington y Madrid.

El frustrado atentado contra el presidente estadounidense se produjo durante la anual cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el Hotel Washington Hilton. El atacante, identificado como Cole Tomas Allen, un profesor californiano de 31 años, entró al hotel con dos armas y disparó contra la seguridad antes de ser detenido.