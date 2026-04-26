Tabak: “Pocas veces pudimos igualar su nivel físico”

Granada, 25 abr (EFE).- El entrenador del MoraBanc Andorra, el croata Zan Tabak, dijo tras la derrota sufrida por los suyos este domingo por 89-86 ante el Covirán Granada que “pocas veces” pudieron igualar durante el choque “el nivel físico” de los locales.

Tabak destacó en la sala de prensa tras el partido que el duelo se decidió “por los detalles” y por un “mal parcial en el último cuarto” pese a que los suyos tenían “ventaja en el marcador”.

“Ellos (Covirán Granada) se han recuperado por nuestro poco acierto y por nuestros fallos defensivos ingenuos y cruciales. Encontramos la manera de atacar su defensa y nos pusimos seis o siete puntos arriba, pero fallamos en nuestras malas defensas”, añadió.

“Pocas veces hemos igualado su nivel físico. Tuvimos muchos problemas desde el inicio y hubo un bajón con los cambios en algunos momentos del partido”, añadió Tabak.

Sobre la situación del MoraBanc Andorra, que sigue en descenso tras ganar un partido en las siete últimas jornadas, el técnico reconoció que “cada vez es más difícil y más cuando pones esfuerzos máximos”.

“Queda mucho por pelear. Tenemos las cosas claras para hacer máximos esfuerzos y pelear lo que queda. Vamos a seguir peleando hasta el último momento”, finalizó el croata. EFE

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